Desde el pasado martes ha causado revuelo en el Fútbol Profesional Colombiano el supuesto caso de abuso sexual contra una mujer de 19 años por parte de Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional.

De acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, el caso fue calificado como un “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”.

Nicolás Rodríguez fue inmiscuido en caso de supuesto abuso contra mujer de 19 años Foto: @nacionaloficial

Como primera medida, Atlético Nacional tomó la decisión de apartar de toda actividad al jugador mientras se lleva a cabo la inverstigación para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, los apoderados de Rodríguez emitieron una comunicación oficial en la que aseguran que “las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.

Sacan a la luz chats de Rodríguez

El Tiempo dio a conocer en las últimas horas los supuestos chats que tuvo Rodríguez con la mujer que lo acusa.

Nicolás Rodríguez: “No te da?”.

Víctima: “Hola”

N.R: “Te hice una pregunta”.

Víctima: “Qué?”

N.R: “Nosotros 2 con usted”.

Mujer: “No. Como q nosotros 2?” y “ps jaja”.

N.R: “Por qué?”

Víctima: “Porq no, yo no soy de eso”. “De q dos ni nd. Eso a mí no”. Después le dice: “Váyase a dormir y yo resuelvo ent y m voy”.

N.R: “Nombe así no” y agrega: “No pasa nada, solo le estoy preguntando”.

Víctima: “Bueno ent hagan lo q quieran pero conmigo no pues”,

N.R: “Y los dos?”.

Víctima: “Mmmm no sé. Pero es más si que un no”.

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Dicha primera parte de la conversación se habría dado sobre las 4:38 a. m., posterior a ello, tras los supuestos hechos lamentables descritos en la denuncia que hizo la mujer, Rodríguez le pregunta y se preocupa por ella.

N.R: “Dónde está”.

Víctima: “Q quiere”.

N.R: “Qué le pasó. Hábleme”.

Víctima: “no”.

N.R: “Pero diga algo. Qué tiene. Por qué se fue así y dónde está”.

Víctima: “Que quiere que diga. No me hable. Ninguno. Nunca más”.

N.R: “Por qué”.

Víctima: “Uds saben. Malditos mk”.

N.R: “Cómo así. Diga. Qué es lo que piensa”.

Víctima: “Nada. Dejemos así. No me hable. Ya”.

N.R: “Sea seria. Nadie la obligó a nada, dígame por qué está así. Qué le dio”.

Víctima: “No me llame. No me hable. Nd”.

Según lo publicado por el citado medio, sobre las 6:00 a.m. dos videollamadas se habrían dado, junto a una llamada adicional, sin respuesta por parte de la supuesta víctima que se negó a contestar.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. Foto: AFP

Atlético Nacional jugará en medio del caos

A Estados Unidos viajó hace un par de días Atlético Nacional para un partido amistoso ante Cruz Azul, del que hacen parte los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

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Dicho compromiso se llevará a cabo durante este miércoles, desde las 9:30 p.m. (hora Colombia).

Más allá del partido, lo que hoy día tiene en boca del fútbol colombiano a Nacional es el caso de Rodríguez. Se esperará la vuelta del jugador a Colombia, para saber cómo transcurre dicha situación que mancha también la institución de la que hace parte.