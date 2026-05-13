Hacia finales de marzo pasado, una denuncia formal de parte de una mujer de 19 años fue presentada ante Fiscalía General de la Nación. En dicha querella hacían mención de un jugador de Atlético Nacional con el nombre de Nicolás Rodríguez.

Según lo declarado por la joven, al caso lo consignaron con la calificación de un “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”.

Nicolás Rodríguez fue inmiscuido en caso de supuesto abuso contra mujer de 19 años Foto: @nacionaloficial

Ante la acusación que inmiscuía uno de sus talentos, el cuadro verde decidió apartar al jugador a lo largo de unas cuantas semanas mientras todo se esclarecía con la justicia. Al final, el hecho tuvo su resolución y el volante volvió a ser tenido en cuenta por el DT, Diego Arias.

En el pasado partido de Liga BetPlay ante Internacional de Bogotá, justamente en la capital, el marcado con la 13 del verdolaga disputó buena parte del juego de ida de cuartos de final.

Para la vuelta, que se llevó a cabo el martes pasado, también Rodríguez fue citado y salió al gramado del Atanasio Girardot como titular. El mencionado estuvo a lo largo de todo el partido en la victoria por 7-1 ante el rival de turno de Nacional.

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Una vez se acabó el juego, en zona mixta lo requirió la prensa deportiva. A un medio Nicolás le confesó cómo pasó el tiempo que estuvo alejado por estar presuntamente acusado de un delito tan grave como el mencionado.

“Lo trabajé, sabía que este momento iba a llegar”, afirmó de su regreso a las canchas durante este tramo de la Liga BetPlay.

A su vez, agradeció a quienes lo mantuvieron en pie a la espera de su regreso: “Me preparé mentalmente junto a mi familia, mi papá, mamá y novia que me estuvo apoyando”.

🧏🏻‍♂️🎙️Nicolás Rodriguez habló sobre cómo trabajó mentalmente para volver de la mejor manera luego de su situación.



“Desde el primer momento sabía que no tenía nada que ver con la situación”.



📌Cubrimiento para @NacionalsPasion pic.twitter.com/mTeZo3KENC — Juan José (@JuanJos750) May 13, 2026

“Como me dijo el profe ‘prepárese mental y fisícamente que la oportunidad va a llegar’ (...). Gracias a Dios se da en este momento que son finales”, dijo de consejos que le dio quien lo dirige.

Sobre su responsabilidad en el caso que era acusado, este reiteró que nunca fue como se manifestó: “Desde el primer momento sabía que iba a pasar, que no tenía nada que ver con la situación”.

Al parecer, Rodríguez sí se vio afectado, pero contó con las personas idóneas para poder salir adelante: “Me llegué a caer, triste al ver cómo mis compañeros conseguían victorias pero ellos estuvieron ahí y me ayudaron de la mejor manera”.

Esperando rival en ‘semis’

Después de haber sido ampliamente superiores en los cuartos de final, ahora Atlético Nacional aguarda por saber cuál será su rival de semifinales que saldrá de la llave que están disputando Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

Hasta el momento el que se mediría a los verdes en la siguiente ronda es el elenco pijao, quien lleva una ventaja de un gol para lo que será la vuelta, misma que se disputará durante este miércoles, 13 de mayo, desde las 6:00 p.m.