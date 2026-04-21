Esta es la respuesta oficial de la Fiscalía en el caso del jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez

En medio de varias versiones que rondan por las redes sociales sobre la situación jurídica del jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, la Fiscalía General emitió una respuesta ante una petición elevada por el apoderado de la denunciante.

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En el documento, firmado por la Fiscalía Primera Seccional de Rionegro (Antioquia), se señala claramente que la investigación preliminar sigue su curso por el delito de acceso carnal violento.

“En esta fase procesal, se están desarrollando las actividades investigativas correspondientes dentro del programa metodológico con el fin de esclarecer los hechos materia de investigación”, respondió la fiscal del caso.

Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunto abuso sexual. Foto: Redes sociales

“En este sentido, se precisa de manera categórica que, a la fecha, no se ha adoptado decisión alguna tendiente a desestimar la denuncia presentada, ni se ha emitido pronunciamiento de fondo respecto de la responsabilidad penal de los ciudadanos presuntamente vinculados”, añadió en respuesta a la petición del abogado Francisco Bernate.

En el documento enviado al representante de víctimas se desmiente por completo la versión que han emitido algunos comunicadores e hinchas del equipo verdolaga sobre el cierre del caso, lo que representaría un regreso a la nómina y convocatoria del volante de creación.

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“Es importante señalar que la información difundida a través de medios de comunicación y redes sociales es ajena a la realidad procesal, toda vez que por aparte de este despacho NO se ha informado nada de impulso procesal”, enfatiza la Fiscalía.

“Razón por la cual, de manera respetuosa, se recomienda acudir directamente a este despacho para la verificación de cualquier información relacionada con el trámite de la actuación penal, antes de hacer conjeturas que pueden generar malos entendidos”, agregó.

En este caso, el ente investigador continúa con la recolección de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

Nicolás Rodríguez fue inmiscuido en caso de supuesto abuso contra mujer de 19 años Foto: @nacionaloficial

Por el delito denunciado, desde el organismo persecutor señalaron que el caso se encuentra con reserva.

El pasado 24 de marzo, tras conocerse el caso, Atlético Nacional anunció que se iban a aplicar todos los protocolos establecidos.

“De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, señaló el club.

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En este sentido, aseveró que, teniendo en cuenta principios constitucionales y legales, se presume la inocencia del jugador, hecho por el cual se mostraron dispuestos a colaborar en toda la investigación.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones”, manifestaron.