Las autoridades de Colombia capturaron el domingo a un ciudadano estadounidense por un presunto abuso sexual contra un niño que vecinos atestiguaron en un barrio acomodado de la capital Bogotá, un caso aún sin esclarecer que generó una ola de indignación.

Revelan que extranjero capturado por presunto abuso sexual a un niño de siete años en Bogotá estaba acompañado de otro adulto

El caso del domingo estalló después de que en redes sociales circularan imágenes grabadas por testigos, en las que se ve al estadounidense sostener a un niño pequeño junto a la baranda de un balcón en un edificio residencial en el norte de Bogotá.

“¡Está abusando del niño! ¡Suéltelo!”, grita la mujer que graba las imágenes, acompañada de varias personas que también vociferan contra el hombre.

Autoridades capturan a ciudadano extranjero en Usaquén por presunto abuso de un menor de edad Foto: X

Respecto a este tema, el presidente Gustavo Petro aseguró en las últimas horas en sus redes sociales que el ciudadano de origen norteamericano no habría abusado sexualmente de ningún menor de edad en la capital colombiana.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”, dijo.

“Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, aseveró el presidente.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

“Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano”, dijo Petro.

“Al estadounidense que, al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones”, agregó el mandatario.

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Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. informó que “los menores, hermanos de 15, 7 y 4 años, ingresaron a la institución en ambulancia coordinada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias”.

Seguido a esto, fueron acompañados por personal asistencial y “una profesional en psicología de una institución externa de adopciones internacionales, con sospecha de activación de Código Blanco”, refiriéndose al protocolo que establece la ruta de atención en salud “para posibles casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes”.

Comunicado a la opinión pública🗣️ pic.twitter.com/vAPuhKQpa4 — Subred Norte ESE (@SubRedNorte) June 15, 2026

“Los menores recibieron atención mediante una valoración interdisciplinaria integral, a cargo de profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social”, dice el comunicado.

“En el marco del protocolo de Código Blanco, se llevó a cabo la valoración médico general y especializada, la evaluación psicológica y psiquiátrica, la entrevista social y los exámenes médico-legales iniciales, de acuerdo con la pertinencia clínica, así como la habilitación de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía General de la Nación”, aseveró el texto difundido en redes sociales.

Más allá de la gravedad de los hechos que son materia de investigación, un detalle revelado por las autoridades ha despertado especial preocupación: el extranjero se encontraba en Colombia junto a su esposa adelantando un proceso para adoptar a tres hermanos.

Grant Gail señalado de presuntamente abusar de un menor de 7 años y tener en su poder otros 2 niños. Foto: Screenshot 'x'

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad estatal encargada de la protección de menores, aseguró que los tres menores se encuentran bajo su custodia.

“Los resultados de la atención, de carácter reservado, fueron remitidos al ICBF responsable de su custodia y del proceso de restablecimiento de derechos, así como a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación”, aseveró la subred.

La tarde del domingo, decenas de personas se congregaron en la entrada del edificio para exigir la captura del hombre, un estadounidense que llegó a Bogotá en un vuelo el pasado 6 de junio.