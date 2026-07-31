Turismo en Bogotá: planes para disfrutar la ciudad durante agosto

Durante agosto, Bogotá celebrará la edición número 29 del Festival de Verano, que contará con una programación de más de 60 eventos y actividades gratuitas que transformarán parques, escenarios deportivos y espacios públicos en grandes escenarios para el deporte, la recreación, la cultura y el entretenimiento.

“Viajar a Bogotá durante agosto será la oportunidad perfecta para descubrir una ciudad vibrante, diversa y llena de experiencias para todos los gustos. Desde competencias deportivas de talla internacional hasta conciertos, actividades al aire libre, experiencias de bienestar, encuentros familiares y propuestas para disfrutar con animales de compañía, el Festival de Verano invita a recorrer la ciudad de una manera diferente mientras se conocen sus parques, barrios y escenarios emblemáticos”, señala el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

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“En esta edición, México es el país invitado de honor, llevando al festival experiencias inspiradas en su música, sus colores, sus tradiciones y sus juegos populares, en un intercambio cultural que enriquecerá la programación y fortalecerá los lazos entre ambos países", destacó el Instituto de Turismo.

Estas son las principales actividades

La programación comenzará este viernes, 31 de julio, con la Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa, que reunirá a 32 equipos, en las ramas femenina y masculina, en las canchas del Parque Recreodeportivo El Salitre.

Bogotá. Foto: Getty Images

El sábado 1 de agosto, la ciudad vivirá el Conciertazo de Verano, que reunirá a artistas como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A y Jhon Onofre, además de invitados sorpresa, en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Ese mismo día, quienes buscan un reto deportivo podrán participar en Sube Monserrate, una exigente carrera de 2,4 kilómetros y 1.605 escalones que culmina a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar.

La agenda continuará el domingo 2 de agosto con el Festival de Porrismo, que reunirá a 120 equipos en el Palacio de los Deportes, mientras que el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá Bogotá Góspel, un encuentro para disfrutar de la música y compartir en familia.

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Entre el 5 y el 9 de agosto, el talento nacional e internacional se dará cita en la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026. Además, el 8 de agosto, el Parque de los Novios será escenario de la Lunada de Verano, una experiencia que combinará bienestar, naturaleza y conexión con el entorno.

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 16 de agosto con el Récord en Patines: Tren Humano, donde más de mil patinadores buscarán establecer una marca histórica sobre la ciclovía de Bogotá.

La celebración continuará el sábado 22 de agosto con una de las tradiciones más queridas del cumpleaños de Bogotá: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

“La programación del Festival de Verano también incluirá competencias nacionales e internacionales, actividades recreativas para niñas, niños y familias, eventos incluyentes, nuevas tendencias deportivas, experiencias para animales de compañía y muchas más sorpresas distribuidas en diferentes localidades de la ciudad”, subrayó la Alcaldía de Bogotá.