Cuando se habla de turismo en Bogotá, uno de los primeros atractivos que se viene a la mente de las personas es Monserrate, subir la montaña sea a pie o por el teleférico para disfrutar sus incomparables vistas, la misa y la comida que se ofrece tanto en el mercado como en los restaurantes.

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Aunque muchos gozan la visita a este lugar, recientemente un creador de contenido oriundo de Barranquilla compartió en sus redes que vivió una experiencia nada agradable.

El creador, Donovan Brito, demostró que la experiencia puede salir mucho más cara de lo esperado si uno no revisa la carta antes de sentarse a la mesa.

Bogotá Foto: Getty Images/iStockphoto

El hombre denunció en redes sociales que pagó $630.000 por un almuerzo familiar en Monserrate. Lo que le sucedió volvió a abrir la discusión sobre los precios en zonas turísticas y sobre si debería existir una mayor supervisión cuando los cobros, aunque estén informados al público, son percibidos como excesivos.

A través del video publicado en sus cuentas, Donovan dijo con sus propias palabras: “Me robaron en Monserrate y esto es una denuncia pública porque fue un robo diferente. Mi familia vino de vacaciones y los llevé a Monserrate. Fuimos a almorzar y la cuenta fue por $630.000; no preguntamos precios y ese fue el fatídico error”.

Lo que más indignó al barranquillero no fue el total en sí, sino que lo que pidieron no fue algo gourmet ni muy elaborado.

“No pedimos cosas exóticas, fue una pechuga, un ajiaco, todo muy normal”, agregó.

Algunos de los precios que más le parecieron sorprendentes y exagerados estaban un jugo de $20.000, una botella de agua por $10.000, la bandeja paisa a $80.000 y una mojarra por $90.000. Así mismo, mencionó que solo dos pechugas le costaron $160.000 y una picada $50.000.

Sendero peatonal en Monserrate. Foto: Alcaldía de Bogotá

El barranquillero comparó que la mojarra era igual a las que venden en Cartagena: “Una mojarra, al igual que Cartagena, 90 mil pesos... No tenían nada del otro mundo”, mencionó dejando claro que aunque las porciones eran generosas, eso no justificaba el precio tan elevado.

Lo que le ocurrió al creador desató una ola de comentarios en su video: “Con eso se hace mercado y sobra”; “Y así se está convirtiendo La Candelaria, está imposible”; “¿80 mil qué mami disculpe?“; ”Se pasaron y todos lo sabemos, muy mal"; “Son ladrones en esos restaurantes”; “Y preciso a un man de la costa”; “Jamás creí que vería que robaran a un costeño con una mojarra en Bogotá jajaja, pero fuera de chiste de verdad que se dan garra”.

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Frente a esto, la posición legal es clara. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, los establecimientos comerciales pueden fijar sus tarifas de acuerdo con sus costos de operación, su ubicación y su infraestructura, siempre que esos precios estén debidamente informados y visibles para el público.