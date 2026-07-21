Ni Disney ni Miami: el rincón de Florida que conquista a los viajeros con hoteles premiados por la Guía Michelin

Elegir un hotel excepcional ya no depende únicamente de su ubicación o de la calidad de sus instalaciones. Hoy, la experiencia que ofrece un alojamiento es uno de los principales factores para los viajeros que buscan exclusividad y experiencias inolvidables. Si bien la Estrella Michelin ha sido durante décadas un referente mundial de la excelencia gastronómica, la Llave Michelin amplía ese prestigioso reconocimiento al sector hotelero, distinguiendo a los alojamientos que ofrecen experiencias verdaderamente excepcionales.

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Para otorgar esta distinción, los inspectores de la Guía Michelin evalúan rigurosamente cinco aspectos fundamentales: la arquitectura y el diseño interior, la calidad del servicio, la autenticidad del hotel, la relación entre la experiencia y el valor ofrecido, así como su capacidad para crear una estancia memorable para los huéspedes.

Al igual que las estrellas gastronómicas, los hoteles pueden recibir una, dos o tres Llaves Michelin, siendo este uno de los mayores reconocimientos internacionales a la excelencia en hospitalidad y una distinción reservada para una selecta colección de hoteles en todo el mundo.

The Palm Beaches, considerado el primer destino turístico de Florida, celebra este importante reconocimiento con cuatro hoteles galardonados con las prestigiosas Llaves Michelin, consolidándose como uno de los destinos de lujo más importantes de Estados Unidos para quienes buscan una escapada sofisticada.

The Palm Beaches es un conjunto de 39 ciudades, cada una con personalidad propia y experiencias únicas. Foto: The Palm Beaches Collection

Cuatro experiencias de lujo con el sello Michelin

Entre los hoteles distinguidos en The Palm Beaches sobresale Four Seasons Resort Palm Beach, reconocido con dos llaves Michelin, una distinción reservada para un reducido grupo de hoteles en todo el estado de Florida.

Ubicado frente al océano Atlántico, este resort boutique combina un ambiente sereno con un servicio altamente personalizado, elegantes espacios de bienestar y una propuesta gastronómica de primer nivel encabezada por el chef Mauro Colagreco, reconocido internacionalmente por la Guía Michelin.

Su privilegiada ubicación frente al mar, sus piscinas, club de playa y spa hacen de este hotel una referencia para quienes buscan relajación con los más altos estándares de hospitalidad.

La lista continúa con The Breakers Palm Beach, uno de los hoteles más emblemáticos de Florida y símbolo del lujo clásico estadounidense. Galardonado con una llave Michelin, este histórico resort, inaugurado en 1896 e inspirado en la arquitectura del Renacimiento italiano, ofrece una experiencia donde la tradición se fusiona con instalaciones contemporáneas.

También forma parte de la selección The White Elephant Palm Beach, distinguido con una llave Michelin. Este exclusivo hotel boutique destaca por su ambiente íntimo y sofisticado, donde el diseño contemporáneo convive con el encanto histórico característico de Palm Beach.

Con solo 32 habitaciones y suites, ofrece una experiencia personalizada para quienes buscan privacidad, lujo discreto y una ubicación privilegiada para recorrer las boutiques, galerías de arte y restaurantes de la zona.

El cuarto reconocimiento corresponde a Tower at The Boca Raton, igualmente acreedor de una llave Michelin. Tras una completa renovación, este hotel combina una arquitectura moderna con la elegancia tradicional del histórico Boca Raton Resort. Sus amplias habitaciones con vistas panorámicas, acceso exclusivo al Beach Club, restaurantes de autor, spa y espacios recreativos lo convierten en una opción ideal para quienes desean disfrutar de una experiencia de lujo contemporánea.

Para los colombianos, que cada vez más priorizan experiencias premium, viajes personalizados y hoteles con reconocimiento internacional, la presencia de cuatro establecimientos distinguidos por la Guía Michelin representa un nuevo motivo para descubrir este exclusivo rincón del sur de Florida.

Con el respaldo de uno de los sistemas de evaluación más prestigiosos del mundo, The Palm Beaches reafirma su posición como un referente del turismo de lujo, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de vivir estancias memorables donde la excelencia, la atención al detalle y el servicio personalizado son protagonistas de cada experiencia.