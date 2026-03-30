Florida le apuesta al turismo de colombianos de cara al Mundial 2026; estos son los mejores planes y lugares para visitar

Visit Florida, entidad encargada de promover el turismo hacia el estado de Florida, en Estados Unidos, avanza en una estrategia dirigida al mercado colombiano con miras al Mundial 2026.

La organización, que opera bajo un modelo público-privado financiado con recursos estatales y alianzas con socios estratégicos, anunció el fortalecimiento de sus campañas internacionales y el incremento de contenidos en español.

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En diálogo con SEMANA, Aubrey Brown, ejecutiva de relaciones públicas para los mercados de Colombia, Brasil y México en Visit Florida, explicó que uno de los principales enfoques para este año es el desarrollo de una campaña específica para el Mundial 2026.

“Estamos ejecutando una gran campaña para el Mundial 2026, con una inversión de un millón de dólares”, señaló Brown, al detallar que el objetivo es que los viajeros adopten a Florida como su base durante los partidos y no únicamente como un punto de paso para asistir a los encuentros deportivos.

Aubrey Brown, ejecutiva de relaciones públicas para los mercados de Colombia, Brasil y México en Visit Florida. Foto: Suministrada por Visit Florida

En ese sentido, indicó que la intención es que los visitantes permanezcan en el estado entre los encuentros y aprovechen ese tiempo para recorrer distintos destinos. “La idea es que no solo lleguen por un partido, sino que también utilicen ese tiempo para explorar y disfrutar de otras experiencias en Florida”, agregó.

Sobre la relevancia del mercado colombiano, Brown afirmó que el país ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia internacional de la organización. “Colombia es demasiado importante para nosotros; es uno de los principales mercados internacionales”, aseguró, al precisar que el flujo de visitantes ha mostrado un crecimiento reciente.

De acuerdo con la vocera, estos resultados consolidan a Colombia como un mercado clave, junto con Brasil, dentro de las acciones de promoción turística. Añadió que la organización mantiene un enfoque constante en fortalecer su presencia en estos países mediante campañas segmentadas y contenidos adaptados.

Vista del centro de Orlando desde el lago Eola, en Florida. Foto: Getty Images

En cuanto a las tendencias de viaje, Brown explicó que el Mundial representa una oportunidad para promover experiencias más amplias. “Quizás alguien viaje por el Mundial, pero la idea es que ese viaje se convierta en unas vacaciones más completas”, indicó, al mencionar la inclusión de conciertos, eventos y actividades culturales dentro de los itinerarios.

Así mismo, destacó que los viajeros colombianos muestran interés por atractivos icónicos, la gastronomía y la cultura local. También subrayó la importancia de promover la visita a otros destinos dentro del estado. “Sabemos que Orlando es muy popular, pero queremos incentivar a que las personas exploren más allá de las ciudades principales”, afirmó.

En esa línea, Visit Florida impulsa campañas orientadas a mostrar la diversidad de experiencias disponibles. Una de ellas es ‘The Florida Days’, iniciativa que busca resaltar actividades relacionadas con playas, naturaleza y recorridos turísticos. “Es una forma de transmitir esa energía de Florida y todo lo que se puede hacer allí”, explicó Brown.

Centro de Tampa, Florida. Foto: Getty Images

En el ámbito digital, la organización ha reforzado sus herramientas para facilitar la planificación de viajes. Brown indicó que el sitio web oficial ofrece itinerarios, recomendaciones de alojamiento, opciones gastronómicas y secciones dedicadas a arte, cultura y eventos.

“Nuestro sitio web es un excelente recurso para encontrar todo lo que se necesita para planear un viaje”, señaló, al mencionar también un sitio web para el Mundial.

Adicionalmente, la entidad lanzó una cuenta de Instagram en español para ampliar el acceso a contenidos dirigidos a audiencias hispanohablantes. “Estamos cada vez más enfocados en ofrecer materiales en español para mercados como el colombiano”, precisó.

Por último, la ejecutiva envió un mensaje dirigido a los viajeros colombianos, en el que reiteró la disposición del destino para recibirlos.

“Siempre hay algo nuevo; incluso quienes ya han visitado Florida pueden sorprenderse con lo que ofrece cada año”, afirmó. Además, destacó que la organización actúa como un puente entre los turistas y la oferta local, facilitando el acceso a servicios y experiencias en todo el estado.

Con estas acciones, Visit Florida busca consolidar su posicionamiento en el mercado colombiano y aprovechar el contexto del Mundial 2026 como una plataforma para atraer visitantes y diversificar sus experiencias dentro del estado.