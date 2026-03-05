La “fiebre” por el Mundial 2026 tiene a muchos colombianos programando sus próximos viajes. Esto se refleja en el aumento de las búsquedas de hospedaje, impulsadas por el interés de acompañar a la Selección durante la fase de grupos del torneo.

Este histórico encuentro para los amantes del fútbol se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que ha motivado a quienes desean vivirlo de cerca a buscar los destinos que serán protagonistas durante el torneo y, de paso, emprender una nueva aventura.

En este contexto, la plataforma de alojamiento Airbnb reveló una serie de datos que muestran un panorama claro sobre cómo se está movilizando la afición colombiana.

Las ciudades que lideran las búsquedas

Uno de los principales hallazgos deja ver una tendencia clara: los colombianos están inclinándose por Miami y Ciudad de México, que se perfilan como los destinos preferidos para acompañar a la Selección Colombia de fútbol durante la fase de grupos del torneo.

Las búsquedas de estadía en la Ciudad del Sol crecieron más de 200 %, mientras que en la capital mexicana superan el 500 %, según la plataforma.

Para el 17 de junio, fecha del debut del equipo nacional en Ciudad de México, las reservas desde Colombia reportan un aumento significativo, dejando en evidencia la expectativa que este encuentro deportivo ha despertado entre los aficionados.

Entre tanto, el interés de los colombianos por Miami se concentra en el partido programado para el 27 de junio de 2026 frente a Portugal, un encuentro que promete un estadio lleno. Por eso, la ciudad estadounidense no solo será sede del espectáculo deportivo, sino también punto de encuentro para miles de aficionados que teñirán sus calles de amarillo.

Otro destino clave que muchos están buscando, según un análisis realizado por Viajes Falabella, es Guadalajara, que durante la semana del 23 de junio será sede del encuentro entre la Selección Colombia y el ganador del repechaje intercontinental. Allí, de acuerdo con los datos, se ha registrado un crecimiento que supera el 102 por ciento.

El perfil del viajero cambió

Entre los datos que Airbnb compartió, también se identificó que el perfil del viajero cambió y ahora son los millennials, quienes encabezan la intención de viaje, seguidos de cerca por la generación Z.

Debido a esto, más allá de buscar un alojamiento, los viajeros muestran un importante interés en las experiencias que ofrecen los diferentes destinos: cultura urbana, convivencia con hinchas de otras nacionalidades y, por supuesto, la gastronomía local.

