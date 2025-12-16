Mundial 2026: cinco lugares imperdibles para visitar en la ciudad donde se jugará el partidazo Colombia-Portugal

El encuentro mundialista entre las selecciones de Colombia y Portugal ha despertado una gran expectativa y ha motivado que miles de personas quieran llegar hasta la ciudad en la que se jugará este partidazo, cuyo protagonismo se centra en James Rodríguez, Luis Díaz y Cristiano Ronaldo.

Sin duda, este es el partido que más expectativa genera a nivel futbolístico, pero desde el punto de vista turístico también llama la atención debido a que se lleva a cabo en una de las ciudades más lindas y turísticas de Estados Unidos.

Se trata de Miami, que destaca por diversidad cultural y entorno vibrante. La ciudad combina el encanto de sus playas de arena blanca y aguas turquesas con una oferta cultural única, influenciada principalmente por la comunidad latina, especialmente la cubana.

Además, es una ciudad con una gran oferta de entretenimiento que incluye vida nocturna, festivales de música, y eventos internacionales. De igual forma, la ciudad ofrece una infraestructura moderna que facilita la experiencia del turista con hoteles de lujo, restaurantes y una importante red de transporte.

Siempre se escucha hablar de la importancia de sus playas que destacan por su belleza. Sin embargo, no son los únicos encantos, pues quien llega hasta allí tiene diversidad de planes para hacer. Estas son algunas de las opciones.

Ocean Drive en la ciudad de Miami. | Foto: Getty Images

South Beach y Ocean Drive

Este es considerado uno de los lugares más icónicos de Miami, conocido por sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Ocean Drive, en particular, es famosa por sus edificios de estilo Art Deco, restaurantes, bares y tiendas. Además, es el corazón de la vida nocturna de Miami.

Wynwood Walls

Wynwood es un barrio que se ha transformado en el epicentro del arte urbano en Miami. Allí, se encuentra Wynwood Walls, una galería al aire libre en donde es posible encontrar murales creados por artistas de todo el mundo. Además, el área cuenta con galerías de arte, bares y restaurantes modernos, que la hacen ideal para pasear, tomar fotos y disfrutar de la creatividad local.

Little Havana

Este es uno de los lugares más emblemáticos y para no perderse en esta ciudad estadounidense. Allí, se vive en pleno la cultura cubana y los turistas se encuentran con calles coloridas, tiendas, mercados, y restaurantes típicos. Uno de los planes imperdibles es visitar la Calle Ocho (8th Street), donde se celebran eventos culturales y festivales durante todo el año. Allí es imperdible disfrutar de un buen café cubano o de un delicioso sándwich cubano.

Little Havana, uno de los sitios imperdibles para visitar en Miami. | Foto: Getty Images

Miami Seaquarium

Ubicado en Virginia Key, este es uno de los acuarios más antiguos y famosos de Estados Unidos. Allí, los viajeros pueden apreciar exhibiciones marinas y espectáculos con delfines, leones marinos y orcas. Es un lugar ideal para familias, con la posibilidad de nadar con delfines y ver de cerca a varias especies marinas.

Parque Bayfront