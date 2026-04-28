Tres ríos colombianos donde la naturaleza y la aventura se unen para brindar experiencias únicas

Colombia es reconocida por ser hogar de diversos lugares encantadores en los que la belleza natural se fusiona con experiencias únicas alrededor del turismo, la cultura y el paisajismo.

Dentro de esa diversidad hay numerosos ríos en los que se encuentran desde las aguas cristalinas que descienden la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los afluentes que atraviesan la Selva Amazónica. Se trata de espacios naturales para disfrutar y vivir aventuras inolvidables, y estos son tres de ellos.

Así es el pueblo colombiano donde no hay carros ni motos; allí reina el sonido de la naturaleza y se pueden ver delfines rosados

Río Amazonas

El Amazonas es considerado uno de los ríos más importantes del planeta debido a su enorme extensión, caudal y su importancia ecológica. Atraviesa varios países de Sudamérica y, en su paso por Colombia, muestra una fuerza majestuosa a la altura de Leticia, donde se convierte en la puerta de entrada al corazón de una de las selvas más biodiversas del mundo.

En el río Amazonas los turistas pueden vivir experiencias únicas. Foto: Getty Images

Desde el muelle de la capital del departamento del Amazonas, los viajeros pueden embarcarse en excursiones fluviales hacia la confluencia con Brasil y Perú, adentrándose en paisajes que combinan ríos, selvas, lagos, islas y canales rodeados de vegetación interminable, según el portal oficial Colombia Travel.

Así es uno de los ríos más cristalinos de Colombia; una joya imperdible en el oriente de Caldas

De acuerdo con la mencionada fuente, al visitar este caudaloso río, se puede conocer la Isla de los Micos y admirar una amplia oferta. En este afluente, los más aventureros pueden disfrutar de la navegación por sus aguas, observar la riqueza de su vida silvestre y convivir con comunidades indígenas.

Río Guatapurí

Este río proviene de la Sierra Nevada de Santa Marta y atraviesa la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Este es un espacio donde la naturaleza, la historia y la cultura se encuentran.

El río Guatapurí es uno de los afluentes importantes de Colombia. Foto: Semana Dayanna Escorcia

La mencionada fuente indica que uno de sus puntos más icónicos es el Balneario Hurtado, donde los turistas se reúnen para disfrutar de un baño en sus aguas frías, cruzar el puente colgante y probar delicias gastronómicas típicas de la región. Este afluente hídrico es una buena excusa para tener conexión con la naturaleza y descubrir un recorrido que resuena con la música vallenata en un ambiente tranquilo e imperdible.

Cinco ríos para visitar en Colombia y reconectarse con la naturaleza, un plan imperdible para los amantes del ecoturismo

Río Atrato

Este afluente hídrico nace en el Cerro del Plateado, en El Carmen de Atrato (Chocó), y es considerado uno de los ríos más navegables de Colombia y la principal vía fluvial del mencionado departamento.

Se caracteriza porque está rodeado de selvas lluviosas, manglares, ciénagas y humedales, con una biodiversidad única y digna de admirar. Una de sus particularidades es que en sus aguas los locales y turistas navegan en canoa o lancha, disfrutando de lindos paisajes, puestas de sol sobre sus aguas y la posibilidad de avistar aves endémicas, así como de recorrer senderos ecológicos.