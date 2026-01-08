Turismo

Así es uno de los ríos más cristalinos de Colombia; una joya imperdible en el oriente de Caldas

Este tesoro natural cuenta con imponentes cascadas y enamora con sus aguas cristalinas.

Redacción Turismo
8 de enero de 2026, 12:21 p. m.
Tubing es una de las actividades que se pueden hacer en el río La Miel. (Foto de referencia).
Tubing es una de las actividades que se pueden hacer en el río La Miel. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Si es amante de la naturaleza y la aventura y desea vivir una nueva experiencia cargada de adrenalina en un entorno de ensueño, vale la pena descubrir el río La Miel, un paraíso turístico ubicado en el oriente departamento de Caldas que, tras permanecer cerrado durante varios años a causa del conflicto armado, hoy se ha convertido en un atractivo imperdible.

Esta fuente hídrica es conocida como uno de los ríos más cristalinos de Colombia, característica que lo convierte en uno de los mayores atractivos de esta región del país. Además, abastece a 8 municipios de departamento y forma parte de las corrientes que alimentan el majestuoso río Magdalena, sumando valor ambiental y paisajístico a la experiencia de quienes lo visitan.

¿Cómo llegar a esta joya natural desde Bogotá?

Por su belleza natural, imponentes cascadas y aguas cristalinas, el río La Miel es uno de esos destinos emergentes que todo amante de la naturaleza desearía conocer. Así que si usted es uno de los viajeros que siempre está buscando conexiones profundas con la naturaleza, a continuación encontrará la ruta más recomendada para realizar el viaje hasta este lugar.

Desde Bogotá, se debe tomar un bus intermunicipal hasta La Dorada, Caldas. El viaje dura aproximadamente 4 horas. Una vez en La Dorada, es necesario tomar otro bus con destino directamente a Norcasia, en un recorrido de aproximadamente hora y media.

En caso de ir en carro particular en carro, según Google Mapos, se debe salir por la calle 80, en dirección a La Vega, pasar por Villeta, Guaduas y tomar la Ruta del Sol hacia La Dorada. Allí se debe continuar el trayecto por la vía que conduce hacia Norcasia, un destino ideal para hacer ecoturismo y turismo de aventura, reconocido por su riqueza natural, su gran biodiversidad y tesoros asombrosos como el río La Miel y el embalse Amaní.

Aunque el acceso al cauce es gratuito, en la zona operan diversas agencias de turismo que ofrecen recorridos y actividades guiadas, ideales para disfrutar del lugar y vivir experiencias únicas que se convierten en recuerdos inolvidables.

Entre los planes que se pueden realizar en este espacio se encuentran el senderismo, avistamiento de aves y body rafting, sin embargo, cada una de estas experiencias depende de factores como el nivel del río y las condiciones climáticas del momento.

El municipio huilense que antes se llamó ‘Villa de la Gaitana’, un destino que enamora con su imponente árbol de la libertad

Quienes se animan a realizar un paseo en lancha por esta joya natural, tienen el privilegio de disfrutar no solo el ambiente tranquilo de su entorno, sino su riqueza en flora y fauna, exaltando la biodiversidad de la región. Además, durante esta actividad, es común hacer paradas en algunos puntos estratégicos para disfrutar de un baño refrescante o nadar en sus aguas frescas.

¿Preparado para conocer el río La Miel y vivir una aventura llena de emoción y hermosos paisajes? Anímese a programar su viaje a Caldas con amigos, familia o en pareja.

Así es uno de los ríos más cristalinos de Colombia; una joya imperdible en el oriente de Caldas

