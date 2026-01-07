El municipio huilense que antes se llamó ‘Villa de la Gaitana’, un destino que enamora con su imponente árbol de la libertad

Entre desiertos, nevados y volcanes que crean escenarios incomparables, el departamento del Huila se consolida como un destino imperdible para recorrer en Colombia, gracias a su amplia y diversa oferta de atractivos turísticos presentes en cada uno de sus municipios.

A 166 kilómetros de Neiva, su capital, por ejemplo, se encuentra el pueblo de Timaná, antes llamado ‘Villa de la Gaitana’, conocido por la popular leyenda de La Gaitana, figura que representa el valor y la fortaleza de la madre huilense, símbolo de la defensa de la familia y del patrimonio forjado a través del trabajo honesto y las tradiciones ancestrales.

Cambian las tarifas de ingreso para subir a la Piedra del Peñol en 2026: conozca los nuevos precios para programar su visita

Según el portal de turismo Huila.Travel, este municipio, reconocido por ser la primera ciudad fundada por los españoles en el Huila, ofrece al visitante un viaje por la historia, la cultura y la naturaleza. Gracias a su clima más fresco, en esta zona se desarrolló el modelo de hacienda ganadera, distinto al del norte del departamento, una tradición que aún perdura y hoy se complementa con la caficultura, actividad que tiñe de verde las estribaciones de la Serranía de La Ceja o Peñas Blancas.

Además, es una población que se distingue por su profundo legado espiritual. Sus habitantes recibieron las primeras enseñanzas apostólicas de Esteban Rojas Tobar, quien fortaleció la fe heredada de los misioneros que llegaron con los conquistadores. Este arraigo religioso se refleja en su imponente templo parroquial, la singular iglesia circular de Naranjal, la capilla de El Tobo y las capillas que acompañan las escuelas rurales.

Estos sitios son paradas de gran interés para quienes disfrutan del turismo cultural y religioso. A esto se suma un valioso patrimonio arquitectónico representado en sus tradicionales casas de tapia con cubiertas de teja de barro, que conservan la esencia colonial del municipio.

Quienes se animan a visitarlo y desean conocer más detalles sobre su cultura, pueden complementar la experiencia turística explorando los vestigios de arte rupestre que alberga, incluyendo planes de contacto directo con la naturaleza.

Algunos de sus principales sitios de interés para admirar su gran belleza natural son: la Cueva de Santa Clara y al majestuoso río Magdalena.

A tres horas de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del suroeste antioqueño, ideal para el ecoturismo

Por otro lado, es importante mencionar que la zona cuenta con fuentes de aguas termales que representan un potencial atractivo para el turismo de bienestar, invitando a descubrir un destino lleno de historia, espiritualidad y hermosas joyas naturales, como su árbol de la libertad localizado en el parque principal.

Esta ceiba es el símbolo más emblemático y representativo del pueblo, que además de reflejar parte de su historia, también hace honor a la riqueza natural del territorio.