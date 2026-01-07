Turismo

A tres horas de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del suroeste antioqueño, ideal para el ecoturismo

Se ubica a 121 kilómetros de la capital del departamento.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 5:05 p. m.
Andes es uno de los municipios más turísticos de Antioquia.
Andes es uno de los municipios más turísticos de Antioquia. Foto: Getty Images

El departamento de Antioquia es uno de los más atractivos y diversos de Colombia.

Sus 125 municipios comprenden diversos pisos térmicos y son ideales para quienes buscan naturaleza, cultura e historia.

Una de estas poblaciones es Andes, ubicada a 121 kilómetros de Medellín, a tres horas y 10 minutos de distancia en vehículo aproximadamente.

Con cerca de 43.000 habitantes, Andes es cuna del escritor Gonzalo Arango y es reconocido como el municipio más poblada del suroeste antioqueño y por el decorado de los buses escalera a nivel nacional, según el portal de turismo Antioquia Travel.

Adicionalmente, Andes comparte dos áreas protegidas con los municipios de Ciudad Bolívar, Betania, Jardín, Támesis y Caramanta.

Andes, Antioquia.
Andes, Antioquia. Foto: Antioquia Travel

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el municipio fue fundado oficialmente el 13 de marzo de 1852 e hizo parte de “la gran oleada migratoria ocurrida en Colombia durante el siglo XIX, también conocida como colonización antioqueña”.

“En esa fecha, los colonos derribaron un gigantesco árbol donde hoy es el parque principal, cual fue llamado el Árbol de Obando en honor del entonces presidente de la República, José María Obando”, agrega la entidad.

Posteriormente, fue llamado San Juan de los Andes, en referencia del río que pasa por un lado de la localidad y la cordillera de los Andes.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se encuentran los chorros Tapartó. Están ubicados en el corregimiento del mismo nombre en límite con el municipio de Betania.

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Chorro Blanco es otro cuerpo de agua destacado. Se ubica en el corregimiento de Buenos Aires y pertenece al Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín–Támesis.

La laguna de Santa Rita también es un sitio relevante. “Ubicada en el Corregimiento de Santa Rita, un atractivo hídrico que atrapa la atención de muchos por ser una zona de conexión con la naturaleza”, agrega Antioquia Travel.

La cascada del Oso es otro lugar imperdible. Ubicada en el corregimiento de Santa Rita, Vereda San Agustín, pertenece a la zona de amortiguamiento de la reserva forestal Farallones del Citará.

En el casco urbano la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes es considerada como ideal para las personas que disfrutan del turismo religioso.

Un cuerpo de agua adicional es la cascada La Venenosa. Se encuentra en el corregimiento de Buenos Aires, sector de la Venenosa.

En materia cultural, entre las principales festividades se encuentran las fiestas Katias, que se realizan en noviembre; la Semana la Juventud y la celebración de la Virgen del Carmen, las cuales se realizan en el mes de julio.

