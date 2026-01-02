Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Se ubica a 104 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 10:40 p. m.
Templo de San Lorenzo en Yolombó, Antioquia.
Templo de San Lorenzo en Yolombó, Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Yolombó, Antioquia

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y comprende nueve subregiones.

Una de ellas es al nordeste, que se extiende sobre las vertientes orientales de la Cordillera Central y “se caracteriza por los jardines, quebradas y altos a lo largo de su territorio. En su área norte, la recreación es una alternativa de descanso”, según señala la Gobernación de Antioquia en su portal web.

Uno de sus municipios es Yolombó, ubicado a 104 kilómetros de Medellín, a una hora y 55 minutos de trayecto en vehículo.

Así es uno de los pueblos más fríos de Antioquia, un lugar reconocido por su buena calidad de vida y sus atractivos naturales

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 23.000 habitantes es reconocida por su rica historia y sus paisajes montañosos.

Turismo

El colorido pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Turismo

El tesoro colonial oculto para visitar en enero; está a solo tres horas de Bogotá

Turismo

A dos horas de Bogotá: este es el encantador pueblo apodado ‘retacito de cielo’, un destino perfecto para el ecoturismo

Turismo

El nombre de este pueblo de Boyacá significa ‘detrás del cerro’, una joya que destaca por su agradable clima y lindos paisajes

Turismo

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

Turismo

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá con el nombre más largo, un destino con historia y tradición

Turismo

Así es el municipio colombiano que alberga la catedral de piedra más grande de Colombia

Turismo

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Turismo

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

Adicionalmente, se le reconoce por la obra La Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, la cual “expone a la perfección la cultura antioqueña basada en sembrados de café y caña de azúcar, junto con las minas de oro que fueron explotadas a saciedad por los colonos”.

Historia y economía

Según información de la Gobernación, el nombre Yolombó es de origen indígena.

“Don Pedro de Heredia, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, descubre en Antioquia, en 1535, un caserío de indios con ese mismo nombre de Yolombó”, señala la entidad y agrega que el primer nombre que recibió el poblado fue San Lorenzo de Yolombó, pero no existen datos sobre la fecha precisa de su fundación.

Yolombó, Antioquia
Panorámica de Yolombó, Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Yolombó, Antioquia

En materia económica su principal actividad productiva es la agricultura, destacándose los cultivos de café y caña de azúcar.

Así es uno de los municipios más fríos del suroeste antioqueño, un rincón turístico ideal para el ecoturismo

Atractivos

Entre los sitios de interés está el templo de San Lorenzo. Es considerado como uno de los más grandes en el departamento y una insignia del municipio, de acuerdo con Antioquia Travel.

La zona arqueológica La Gitana es otro lugar relevante. Está ubicada en el corregimiento El Rubí, a tres kilómetros del casco urbano, y permite conocer las primeras manifestaciones precolombianas de la zona.

La casa cultural Jesús Emilio Ramírez es también importante por su rol en el desarrollo de las artes en el municipio.

Advierten sobre la peligrosa relación entre desigualdad y pandemias: expertos hacen llamado

La quebrada San Lorenzo se encuentra “cerca a la cabecera municipal para uso recreativo y conectar con la naturaleza”, asegura el portal turístico antioqueño.

Finalmente, el cerro del Cancharazo es un sitio imperdible. Se localiza en la vereda El Comino y es considerado como “el espacio perfecto para los amantes al turismo ecológico”.

Más de Turismo

Circasia

El colorido pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Yolombó, Antioquia

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Guaduas, Cundinamarca

El tesoro colonial oculto para visitar en enero; está a solo tres horas de Bogotá

Manta, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: este es el encantador pueblo apodado ‘retacito de cielo’, un destino perfecto para el ecoturismo

Garagoa

El nombre de este pueblo de Boyacá significa ‘detrás del cerro’, una joya que destaca por su agradable clima y lindos paisajes

Cali, Colombia

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

Pareja

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

Santa Rosa de Viterbo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá con el nombre más largo, un destino con historia y tradición

El Socorro, Santander

Así es el municipio colombiano que alberga la catedral de piedra más grande de Colombia

Fiestas en Antioquia

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Noticias Destacadas