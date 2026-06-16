Proteja la pintura de su carro: el sencillo truco sin agua ni alcohol para eliminar el excremento de pájaro en segundos

La pintura de los carros es una de las partes que más sufre al estar expuesta a las condiciones climáticas y a todo tipo de incidentes. Los vehículos estacionados en la calle suelen tener inconvenientes con el polvo, mugre y demás residuos del ambiente.

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Además, algunos conductores han sido víctimas de los desechos o excrementos que los pájaros dejan sobre los carros. La marca Chemical Guys, que se especializa en productos de limpieza para vehículos, señaló que las heces de estos animales tienen una composición ácida que, si se deja mucho tiempo, puede afectar la pintura.

Este proceso se acelera en climas de altas temperaturas, por lo que es importante tener cuidado de limpiar el barniz rápidamente. La empresa indicó que los excrementos de pájaros tienen ácido úrico, capaz de corroer el metal.

La primera recomendación es no limpiar la mancha en seco, debido a que puede ocasionar rayones. Muchas personas utilizan una mezcla de jabón y agua, que puede ser útil, pero también deja residuos pegajosos en la pintura.

El excremento de pájaros debe ser retirado rápidamente para evitar mayores daños. Foto: Getty Images

Limpiar la superficie de manera adecuada no es una cuestión estética, sino que ayuda a mantener su valor a largo plazo. Uno de los errores más comunes de los propietarios de carros es raspar con objetos duros para eliminar la mancha o expandirla utilizando agua a presión.

¿Cómo eliminar la suciedad rápidamente?

La recomendación del portal es tomar una toalla de papel o un paño de microfibra que no raye la pintura. Lo siguiente es humedecerla con agua tibia, colocarla sobre la mancha y dejarla reposar de 5 a 10 minutos para que la suciedad se ablande.

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Al pasar el tiempo determinado, se debe retirar con cuidado, sin frotar de manera fuerte. Es importante realizar movimientos suaves sin presionar y hacer el proceso nuevamente, en caso de que queden residuos, en vez de restregar.

Aunque esta solución presenta una alternativa simple y económica, también existen otros métodos para retirar las heces de pájaros de la superficie. Algunas personas utilizan toallas húmedas, sin alcohol, para limpiar rápidamente antes de enjuagar la zona.