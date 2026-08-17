Tottenham se lanza al mercado: figura de la Selección Colombia es su principal candidato

Daniel Muñoz sigue sumando pretendientes en la Premier League. El defensor colombiano ahora aparece en la baraja de candidatos del Tottenham para reemplazar a Djed Spence, lateral derecho que hace unos días fue presentado como nuevo fichaje del Inter de Milán.

El video por el que dicen que Daniel Muñoz se va del Crystal Palace: gesto quedó grabado

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto es lo que cobra Mbappé en el Real Madrid

El Daily Mail, reconocido medio de Inglaterra, aseguró que la dirigencia ya está en la búsqueda de un nuevo fichaje para la defensa y entre los nombres hay cierto favoritismo para Muñoz.

“Tottenham ya ha comenzado a evaluar posibles reemplazos, y Daniel Muñoz, del Crystal Palace, es uno de los nombres que están siendo considerados”, apuntaron en su edición impresa.

El lateral antioqueño también ha sido relacionado con Everton y Nottingham Forest, pero todavía no ha recibido una oferta formal para irse. Cabe recordar que tiene contrato con el Crystal Palace hasta 2028 y eso dificulta las gestiones de su representante.

Daniel Muñoz fue figura indiscutible de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y la temporada pasada ganó la Conference League como pieza clave en la banda derecha.

Tottenham no estaba en la lista de pretendientes, pero la salida de Djed Spence hizo necesario que se lanzaran al mercado en la última semana previa al inicio de la Premier League.

Los spurs se encuentran en plena reconstrucción después de haber salvado la categoría en mayo de este año. El técnico Roberto de Zerbi llegó a tomar decisiones en el conjunto londinense, que ya ha perdido varios de sus nombres rimbombantes.

Equipo colombiano se llena los bolsillos por el fichaje de Jhon Lucumí a Juventus: esta es la cifra

Además de Spence, también vendieron al argentino Cristian Romero, que fue anunciado como fichaje de lujo del Atlético de Madrid.

Tottenham arrancará la temporada con un equipo renovado en todas sus líneas y que carece de nombres rimbombantes. De Zerbi espera tener once soldados dentro del campo, que ayuden a olvidar lo que fue la temporada pasada y vuelvan a pelear por los primeros lugares de la tabla.

¿Se acerca la salida de Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz encaja perfectamente en ese imaginario. El colombiano ha demostrado regularidad en la Premier League y fue fundamental para los tres títulos que consiguió Crystal Palace bajo las órdenes de Oliver Glasner.

Daniel Muñoz fue figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

El antioqueño no se cierra a cambiar de equipo en este mercado de verano, pero el tiempo se agota y solo le quedan unos días para definir su futuro.

Muñoz estuvo presente en el amistoso contra Friburgo del pasado sábado y, tras el pitazo final, dejó gestos que muchos hinchas tomaron como despedida en medio de los rumores.

Para el colombiano es un momento clave, pues acaba de cumplir 30 años de edad y difícilmente le llegue una oportunidad así el próximo año. Tottenham, Everton o Nottingham Forest aparecen en el panorama para dar un salto de calidad y seguir cosechando logros en Europa.