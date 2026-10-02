Millonarios, Nacional, Santa Fe y Medellín se quedaron sin estadio: lista de partidos en riesgo

Octubre empezó con malas noticias para Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe e Independiente Medellín, todo por cuenta de los eventos musicales que se están llevando a cabo en el Estadio El Campín y el Estadio Atanasio Girardot.

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Varios partidos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia están en riesgo de aplazarse por tensiones con la administración de ambos escenarios.

Mientras El Campín está ocupado por la gira de conciertos de BTS, el Atanasio Girardot atraviesa una situación similar por el festival EDC Colombia de música electrónica que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

La producción de dichos eventos no solo ocupa los estadios varios días antes para montar la tarima, sino que necesita igual cantidad de días para entregar la gramilla y las tribunas. Ese hecho puntual es el que perjudica a los clubes mencionados y a la Dimayor con el fin de programar los partidos que se deben jugar este mes en Bogotá y Medellín respectivamente.

Los balones oficiales con los que se juega la Liga BetPlay Dimayor. Foto: Millonarios FC

Lista completa de partidos afectados

Independiente Medellín, por ejemplo, tendrá que recibir a Santa Fe en el Estadio Ditaires de Itagüi. Dicho compromiso, programado para el próximo lunes 5 de octubre, debía disputarse en el Atanasio Girardot, pero fue reubicado tras la reunión del Inder con los dos clubes de la ciudad.

El ‘Poderoso’ podrá regresar a su casa hasta el 17 de octubre para recibir a Once Caldas en la fecha 15 del campeonato local.

Atlético Nacional, por su parte, está buscando escenario para disputar sus próximos dos compromisos ante Deportes Tolima y Deportivo Pasto. Mudarse a Itagüí es una de las alternativas sobre la mesa; sin embargo, eso significaría un problema para cumplir con la boletería de los abonados.

En Bogotá la situación no es diferente. Independiente Santa Fe ya tuvo que jugar la final de la Liga Femenina en Tunja y ahora busca escenario para disputar el duelo por los octavos de la Copa BetPlay ante Fortaleza.

La fecha de entrega tras los conciertos de BTS todavía no está clara por parte de Sencia, lo que también pone en riesgo su compromiso de Liga BetPlay frente a Jaguares (programado para el miércoles 14 de octubre).

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Millonarios no juega en El Campín desde el pasado 19 de septiembre y, aunque Dimayor reprogramó el partido contra Once Caldas para el próximo martes 13 de septiembre, todavía depende de la fecha en la que la empresa administradora del estadio dará el visto bueno para el regreso del fútbol.

El conjunto embajador tiene tres partidos programados de local en el mes de octubre, periodo en el que se pondrá a prueba el estadio de la gramilla tras más de diez días con varias toneladas de peso encima y sin recibir el mantenimiento habitual.