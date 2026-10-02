Pico y placa en Medellín: restricciones para la semana del 28 de septiembre al 04 de octubre

La Secretaría de Movilidad de Medellín compartió el calendario de pico y placa que regirá para vehículos particulares, motos y taxis en la capital de Antioquia y los demás municipios del Valle de Aburrá. Así será la rotación desde el 28 de septiembre hasta el 04 de octubre.

Esta rotación corresponde a la directriz del segundo semestre de 2026, la cual rige oficialmente desde el lunes 3 de agosto de 2026, tras finalizar su semana pedagógica.

Las vías y los carros exentos de pico y placa en Medellín hasta diciembre: pueden transitar todos los días

Pico y placa para vehículos particulares y motos en Medellín (semana del 28 de septiembre al 04 de octubre)

Para los carros particulares (incluyendo camperos, motocarros y cuatrimotos), la restricción aplica con el último dígito de la placa. Por su parte, para las motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la medida aplica con el primer dígito de la placa.

El horario de restricción para particulares y motos es de lunes a viernes, jornada continua, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Lunes 28 de septiembre: no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 5 y 8, ni las motos cuya placa inicia en 5 y 8.

no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 5 y 8, ni las motos cuya placa inicia en 5 y 8. Martes 29 de septiembre: no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 1 y 4, ni las motos cuya placa inicia en 1 y 4.

no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 1 y 4, ni las motos cuya placa inicia en 1 y 4. Miércoles 30 de septiembre: no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 0 y 2, ni las motos cuya placa inicia en 0 y 2.

no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 0 y 2, ni las motos cuya placa inicia en 0 y 2. Jueves 01 de octubre: no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 3 y 6, ni las motos cuya placa inicia en 3 y 6.

no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 3 y 6, ni las motos cuya placa inicia en 3 y 6. Viernes 02 de octubre: no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 7 y 9, ni las motos cuya placa inicia en 7 y 9.

no pueden circular los vehículos particulares cuya placa termina en 7 y 9, ni las motos cuya placa inicia en 7 y 9. Sábado 03 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 04 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Cabe recordar que la medida no aplica sábados, domingos y festivos para los vehículos particulares y las motos.

Pico y placa para taxis en Medellín (semana del 28 de septiembre al 04 de octubre)

El transporte público individual (taxis) también está sujeto a la medida en Medellín. Para este gremio, la restricción rige con el último dígito de la placa, pero con un horario diferente: desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. A diferencia de particulares y motos, para los taxis la rotación de los dígitos restringidos cambia cada quince días.

Lunes 28 de septiembre: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 1.

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 1. Martes 29 de septiembre: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 7.

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 7. Miércoles 30 de septiembre: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 3.

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 3. Jueves 01 de octubre: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 9.

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 9. Viernes 02 de octubre: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 5.

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 5. Sábado 03 de octubre: no aplica la medida.

no aplica la medida. Domingo 04 de octubre: no aplica la medida.

¿De cuánto es la multa por incumplir el pico y placa?

Según el Código Nacional de Tránsito (infracción C14), circular en horarios de restricción conlleva una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo.

Este artículo fue elaborado con datos oficiales proporcionados por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad de Medellín. La información fue revisada y redactada por SEMANA para garantizar su utilidad.