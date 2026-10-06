¿Pagará el Pico y Placa Solidario en Bogotá? Alcaldía Galán comparte puntos clave para evitar estafas

El pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada en varias ciudades de Colombia, que busca disminuir la congestión de tráfico, además de reducir la contaminación ambiental.

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En el caso de Bogotá, esta medida rige a vehículos particulares de lunes a viernes desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Durante este periodo, la Alcaldía indica cuáles son aquellos vehículos que tienen prohibido circular por las calles de la capital.

Eso sí, el Distrito comparte una alternativa para que los usuarios puedan transitar con sus vehículos sin tener que preocuparse de la restricción.

La Secretaría Distrital de Movilidad ofrece el Pico y Placa Solidario, el cual le permite al usuario adquirir de manera voluntaria un permiso diario, mensual o semestral para manejar su auto por Bogotá.

El Pico y Placa Solidario permite a los conductores de Bogotá circular durante los horarios de restricción mediante un permiso adquirido de manera voluntaria. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Sin embargo, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha alertado sobre páginas fraudulentas que buscan engañar y estafar a los usuarios interesados en hacer este trámite.

¿Cómo identificar un sitio web falso del Pico y Placa Solidario?

Una página que parece oficial puede terminar en una estafa, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad emitió una alerta a los conductores de Bogotá sobre portales web que imitan la imagen de la plataforma de Pico y Placa Solidario.

La entidad recordó que este trámite solo puede ser llevado a cabo por medio de su página web. Algunos de los portales que la Secretaría ha identificado son:

https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar

https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast

http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco

Estos portales se denunciaron ante las autoridades competentes y fueron dados de baja.

La Secretaría Distrital de Movilidad identificó páginas web que buscaban engañar a los usuarios interesados en el Pico y Placa Solidario. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Para no caer en estafas, el Distrito compartió cinco puntos clave para no caer en páginas falsas: