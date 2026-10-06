¿Pagará el Pico y Placa Solidario en Bogotá? Alcaldía Galán comparte puntos clave para evitar estafas

El pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada en varias ciudades de Colombia, que busca disminuir la congestión de tráfico, además de reducir la contaminación ambiental.
En el caso de Bogotá, esta medida rige a vehículos particulares de lunes a viernes desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Durante este periodo, la Alcaldía indica cuáles son aquellos vehículos que tienen prohibido circular por las calles de la capital.
Eso sí, el Distrito comparte una alternativa para que los usuarios puedan transitar con sus vehículos sin tener que preocuparse de la restricción.
La Secretaría Distrital de Movilidad ofrece el Pico y Placa Solidario, el cual le permite al usuario adquirir de manera voluntaria un permiso diario, mensual o semestral para manejar su auto por Bogotá.
Sin embargo, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha alertado sobre páginas fraudulentas que buscan engañar y estafar a los usuarios interesados en hacer este trámite.
¿Cómo identificar un sitio web falso del Pico y Placa Solidario?
Una página que parece oficial puede terminar en una estafa, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad emitió una alerta a los conductores de Bogotá sobre portales web que imitan la imagen de la plataforma de Pico y Placa Solidario.
La entidad recordó que este trámite solo puede ser llevado a cabo por medio de su página web. Algunos de los portales que la Secretaría ha identificado son:
- https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar
- https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast
- http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco
Estos portales se denunciaron ante las autoridades competentes y fueron dados de baja.
Para no caer en estafas, el Distrito compartió cinco puntos clave para no caer en páginas falsas:
- Verificar el dominio de la página: cualquier portal oficial de la Alcaldía está asociado con el dominio institucional .gov.co. Por ello, es importante que el usuario desconfíe de páginas con dominios diferentes, modificaciones extrañas en el nombre o errores de escritura.
- No ingresar desde anuncios o enlaces desconocidos: se aconseja evitar realizar el trámite por medio de enlaces que aparezcan en anuncios publicitarios, redes sociales, mensajes de texto o que sean enviados por terceros.
- No realizar el proceso por medio de tramitadores: la Secretaría Distrital de Movilidad indica que no existen personas, empresas o páginas que estén autorizadas para gestionar el Pico y Placa Solidario.
- No hacer algún pago por fuera del portal oficial: se recomienda no entregar el dinero a cuentas personales, billeteras digitales ni realizar transferencias solicitadas por WhatsApp.
- Volver al punto de origen: solamente hacer el proceso del trámite por medio de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.