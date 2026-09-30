Alerta en Bogotá: página falsa estaría cobrando el Pico y Placa Solidario

El Pico y Placa Solidario en Bogotá es el permiso voluntario que permite a los conductores circular en la ciudad sin preocuparse por las restricciones de la medida de pico y placa a cambio de una tarifa económica.

Cómo conseguir el pico y placa solidario en Bogotá: evite multas costosas con este permiso

Este proceso se lleva a cabo por medio de las páginas oficiales del Distrito, especialmente por las entidades de movilidad, en donde comparten el paso a paso para realizar el trámite.

No obstante, se ha registrado la presencia de páginas falsas que buscan como objetivo estafar a usuarios interesados en conseguir el permiso.

Uno de los pronunciamientos vino por parte del senador de la República, Gersson ‘Señor Biter’ Vargas, quien a través de sus redes sociales les hizo un llamado a los ciudadanos de no compartir datos personales que puedan perjudicarlos.

“¡Ojo, conductores en Bogotá! Se han detectado páginas falsas que ofrecen tramitar el Pico y Placa Solidario. No entreguen sus datos ni hagan pagos sin verificar que están en el portal oficial”, comentó.

El funcionario indicó que tomará medidas que eviten mayores casos de estafa en la capital, afirmando su objetivo de cuidar el bienestar de los conductores.

“Aquí también hay una responsabilidad institucional: no basta con advertir que existen páginas falsas por parte de la Secretaría de Movilidad. Desde el Senado voy a preguntar qué acciones se están tomando para identificarlas, lograr su bloqueo y evitar que más conductores sean víctimas de estafa. Al conductor hay que informarlo, pero también protegerlo”, afirmó.

¿Cómo evitar estafas para el trámite del Pico y Placa Solidario?

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha compartido en sus páginas oficiales las formas en las que es posible detectar un portal falso para el trámite del pico y placa solidario.

El Distrito indica que la mejor manera para detectar un sitio web fraudulento es por medio de su dirección; por eso siempre se debe revisar que contenga el dominio gubernamental (.gov.co) separado por puntos, antes de hacer cualquier procedimiento.

La medida de pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias para reducir la congestión vehicular en la capital. Foto: Getty Images

La invitación que realizan las entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad es ingresar directamente al portal del pico y placa solidario que se encuentra en el explorador o a través de la aplicación ‘Mi movilidad a un clic’.

El permiso del pico y placa solidario se consigue a través de una tarifa específica, la cual está basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el año 2026 está fijado en 5,1 %.

Según el tiempo que el conductor necesite para el permiso, el precio para pagar el pico y placa solidario varía. Durante este año, los costos son los siguientes: