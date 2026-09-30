Manifestación en importante punto de la carrera séptima complica el tráfico en Bogotá

El reporte fue emitido al mediodía y por ahora la afectación es intermitente, aunque la situación permanece en desarrollo.

TransMilenio retoma la normalidad tras manifestaciones en Bogotá: estas estaciones fueron afectadas

Una manifestación fue reportada este miércoles en uno de los principales corredores viales de la capital. Bogotá Tránsito informó sobre la presencia de manifestantes frente a la Universidad Javeriana, en la carrera Séptima con calle 40B.

Las autoridades sugieren a los conductores tomar la calle 45 como ruta alternativa.

La novedad fue reportada a las 12:42 p. m. y afecta la movilidad en sentido norte-sur. De acuerdo con la información oficial, la presencia de los manifestantes está generando una afectación intermitente en uno de los dos carriles disponibles en este punto de la carrera Séptima.

Por ahora, la información disponible no establece cuál es el motivo de la manifestación ni cuánto tiempo permanecerá en el sector. La situación continúa en desarrollo y las autoridades de tránsito mantienen el seguimiento para determinar cómo evoluciona la movilidad.

Aunque hasta el momento la afectación reportada es intermitente y uno de los dos carriles continúa habilitado, la presencia de manifestantes puede generar cambios en las condiciones de circulación mientras avance la jornada.

Bogotá Tránsito mantiene el reporte dentro de su seguimiento a las condiciones de movilidad de la ciudad y los conductores que circulen por este sector deberán tener en cuenta la novedad.

Por ahora, no se ha informado sobre cierres totales ni sobre hechos adicionales relacionados con la manifestación. Tampoco se ha establecido si la afectación aumentará durante los próximos minutos.

La situación podría modificarse conforme avance la concentración, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto transitar por la carrera Séptima en este punto estar atentos a las actualizaciones de las autoridades de tránsito.