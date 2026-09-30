El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hizo presencia en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en el sur de Bogotá, para evaluar las condiciones de perros y gatos que habitaban viviendas donde presuntamente sufrían maltrato.

En el barrio Lucero, de Ciudad Bolívar, el equipo médico veterinario del Instituto emitió concepto desfavorable en contra de los tenedores de dos caninos que fueron entregados de forma voluntaria a la entidad.

“De parte del IDPYBA se dio traslado a las autoridades competentes para adelantar el proceso por presunto maltrato”, señaló la entidad.

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Por otra parte, en el barrio Santa Viviana, en la misma localidad, fue realizado un operativo interinstitucional en el que ocho animales (siete caninos y un felino) fueron rescatados de una residencia que no garantizaba las condiciones de bienestar adecuadas para su permanencia.

“En el operativo se evidenció el incumplimiento de los compromisos establecidos previamente y las condiciones de salud y bienestar en las que se encontraban los animales. Los animales se encuentran bajo el cuidado del instituto, donde reciben valoración y atención veterinaria”, indicó el IDPYBA.

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Por otra parte, en la vereda El Consuelo, en Usme, la Policía Ambiental rescató a un canino que se encontraba en condiciones que afectaban su bienestar, pues se encontraba amarrado con un lazo y una cadena dentro de un refugio improvisado que no garantizaba su descanso ni protección frente al clima. También se evidenciaron condiciones de higiene inadecuadas y algunas afectaciones en su estado físico.

“Teniendo en cuenta el concepto desfavorable emitido por el IDPYBA y el material probatorio recopilado durante la diligencia, la Policía realizó la aprehensión preventiva. Frente a este caso, las pruebas recopiladas serán entregadas a las autoridades competentes para que adelanten las acciones correspondientes y determinen las sanciones a las que haya lugar”, subrayó la entidad.

Apareció Pato, el perro hurtado en Suba durante la noche del lunes 21 de septiembre

Por otra parte, en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre la recuperación de Pato, un perro que fue hurtado en la localidad de Suba durante la noche del pasado lunes 21 de septiembre.

El animal fue entregado a sus dueños, quienes agradecieron “la atención, el acompañamiento y el seguimiento que le dio al caso la Policía de Suba para poder volver a estar junto a Pato”.

´Pato´, el perro recuperado y devuelto a sus dueños tras hurto en la localidad de Suba, Bogotá el pasado 27 de septiembre Foto: Cuenta de X Policía Metropolitana de Bogotá / API

Las autoridades continúan buscando a los responsables del hurto mediante videos de cámaras de seguridad que les permitan identificar con exactitud a los implicados.

Las autoridades recordaron que el hurto de animales de compañía es un delito y que estos casos deben ser denunciados ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.

Si además se presentan exigencias económicas para devolver a la mascota, la situación puede ser reportada al Gaula de la Policía, a través de la línea 165, o al 123 en caso de emergencia.