Indignación por falso veterinario que provocó la muerte de un perro con “varsol y cianuro”; fue condenado e irá a prisión

Un caso de presunto maltrato animal terminó con una condena en Flandes, Tolima. Ernesto López Medina fue declarado responsable por la muerte de un perro que habría atendido haciéndose pasar por médico veterinario, pese a no tener el título necesario para ejercer esta profesión.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Medina habría suministrado al animal medicamentos utilizados para tratar enfermedades en ganado bovino.

Después de la atención, el perro presentó graves afectaciones, principalmente en los pulmones y el estómago. Sus dueños, preocupados por el estado de su mascota, reclamaron por lo sucedido.

Ante los reclamos, el hombre habría realizado un procedimiento que presentó como una “eutanasia” para terminar con el sufrimiento del perro. Sin embargo, el expediente estableció que habría usado sustancias no autorizadas para este propósito, entre ellas varsol y cianuro.

El caso se volvió todavía más grave porque, según la investigación, el perro fue sepultado cuando aún estaba con vida después del procedimiento.

La investigación avanzó hasta llegar a los tribunales y el Juzgado Segundo Municipal de Flandes declaró responsable a Medina por el delito de muerte animal.

El despacho le impuso 12 meses de prisión, además de una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. También quedó inhabilitado para tener animales.

Asesinato de un animal causa indignación en Flandes, Tolima. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este caso vuelve a abrir el debate de la importancia de acudir a profesionales debidamente acreditados cuando una mascota necesita atención médica.

Una eutanasia, además, debe ser evaluada y realizada por un profesional veterinario, teniendo en cuenta el estado de salud y la calidad de vida del animal.

Según Patitas & Co, algunos factores pueden ayudar a valorar cuándo una mascota atraviesa un deterioro importante. Entre ellos están la incontinencia severa, el dolor crónico que no logra contenerse, la pérdida de movilidad, la falta prolongada de apetito o la deshidratación y la pérdida de interés por el entorno.

Estos signos no significan automáticamente que deba practicarse una eutanasia, pero sí pueden ser motivos para consultar con un veterinario y evaluar las opciones disponibles.

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Las autoridades también recuerdan que los casos de maltrato o abandono deben ser denunciados. La ciudadanía puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, utilizar sus canales de reporte, llamar a la línea de emergencias 123 o acercarse al CAI más cercano de la Policía Nacional.

La recomendación es actuar ante cualquier situación de riesgo y entregar a las autoridades la cantidad posible de información sobre los hechos.