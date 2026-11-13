El olfato es uno de los sentidos más desarrollados e importantes para los perros, pues les permite interpretar el entorno, reconocer personas y animales, localizar alimentos y detectar rastros que resultan imperceptibles para los seres humanos y el de Samai, es muy especial.

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Este canino, aliado de las autoridades en Medellín, tiene uno capaz de descubrir lo que otros intentan ocultar por lo que ha sido ficha clave durante varios allanamientos realizados en Medellín.

Este perro fue entrenado en Estados Unidos para localizar dispositivos electrónicos que podrían contener evidencias relacionadas con redes de trata de personas y explotación sexual infantil. Con su capacidad para seguir rastros casi imperceptibles, el canino acompañó diferentes operativos en la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional.

Su olfato es único

Según la Alcaldía de Medellín, su labor va mucho más allá de una búsqueda convencional. Samai puede detectar computadores, celulares, tabletas, memorias USB, microchips y tarjetas microSD, incluso cuando estos elementos permanecen ocultos en sitios de difícil acceso, enterrados o sumergidos.

Samai tiene su olfato desarrollado contra el crimen. Foto: Alcaldía de Medellín/API.

Su habilidad se basa en reconocer el olor del óxido de trifenilfosfina, un compuesto químico presente en los componentes de estos dispositivos. Así, su olfato se convierte en una herramienta especializada para encontrar elementos que posteriormente son sometidos a análisis por parte de los investigadores.

“Estas herramientas complementan el trabajo de las autoridades y permiten ampliar las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales. La estrategia es clara: cerrarles espacios a los delincuentes, fortalecer la capacidad investigativa y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes”, señaló el secretario encargado de Seguridad y Convivencia, Sebastián Acosta.

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Desde hace aproximadamente dos años, Samai trabaja con la organización internacional OUR Rescue, dedicada a respaldar investigaciones sobre trata de personas y delitos sexuales contra menores de edad.

Según sus responsables, es el único perro con este tipo de entrenamiento disponible en Suramérica. Desde su base de operaciones en Quito, Ecuador, ha participado en procedimientos en Chile y Perú, además de acompañar jornadas de prevención y sensibilización. Su misión también tiene una dimensión humana: brindar apoyo emocional a niñas, niños y adolescentes que han sido rescatados de experiencias traumáticas.

Samai ayuda en investigaciones contra la explotación infantil y redes de trata de personas. Foto: Alcaldía de Medellín/API.

“Samai significa alegría en quichua. En Medellín acompañamos varios allanamientos junto a la Policía Nacional y, durante uno de ellos, logró detectar un celular y una tarjeta microSD que estaban ocultos y que pueden aportar pruebas importantes para las investigaciones”, explicó Pablo Andrés Vitel Palacios, propietario y entrenador del canino.

La participación de Samai en estos operativos hace parte de las acciones que adelanta la Alcaldía de Medellín junto con la Policía Nacional y organismos especializados para combatir las redes de explotación sexual infantil y proteger los derechos de los menores de edad.

Los dispositivos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes, que deberán examinar su contenido para establecer si aportan elementos probatorios, identificar posibles responsables y avanzar en los procesos de judicialización.