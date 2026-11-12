Método Tellington y otros trucos para evitar que las mascotas sufran con el ruido de la pólvora

La temporada decembrina suele estar acompañada de celebraciones y espectáculos pirotécnicos; sin embargo, el uso de pólvora representa un riesgo para los animales, tanto domésticos como silvestres.

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Los fuertes estallidos pueden afectar especialmente a perros y gatos que viven en hogares o permanecen en las calles, pues su sensibilidad auditiva hace que estos sonidos les generen miedo y alteraciones en su comportamiento.

Si bien para muchas personas los fuegos artificiales hacen parte de las celebraciones de fin de año, para los animales pueden convertirse en una experiencia angustiante y la exposición a estos sonidos puede desencadenar episodios de miedo intenso, ansiedad, taquicardia, náuseas, desorientación y aturdimiento.

También es frecuente que los animales intenten huir, se escondan o presenten comportamientos inusuales y por ello es importante tener presentes algunas recomendaciones de expertos.

Los perros normalmente se asustan con el ruido de la pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo proteger a perros y gatos del ruido de la pólvora?

Para reducir el impacto de las detonaciones y brindarles mayor tranquilidad a los animales de compañía es conveniente, por ejemplo, mantener puertas y ventanas cerradas: esto ayuda a disminuir la entrada del ruido de los fuegos artificiales y evita que los animales escapen si sienten miedo.

El método Tellington es otra de las recomendaciones. Consiste en colocar una tela o venda alrededor del torso del animal, siguiendo las indicaciones adecuadas de esta técnica, para proporcionar una sensación de contención. Es importante aprender a aplicarla correctamente y retirarla si genera incomodidad.

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Según información de la compañía Purina, en su página web, este método tiene el objetivo de provocar relajación en una mascota y que le permita adaptarse a estímulos externos que sean estresantes para ella.

Preparar un refugio seguro es otra manera de cuidar a las mascotas de los efectos de la pólvora. La recomendación es habilitar un espacio tranquilo donde perros y gatos puedan esconderse y sentirse protegidos. Es recomendable acompañarlos y evitar dejarlos solos durante los momentos de mayor ruido.

La música relajante también funciona. Reproducir sonidos suaves puede ayudar a disimular parcialmente las detonaciones. Se aconseja elegir música tranquila, sin sonidos estridentes ni percusiones fuertes.

Las mascotas enfrentan miedos con la pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra opción es realizar actividad física antes de las celebraciones, pues sacar a pasear a los perros durante el día puede ayudarles a liberar energía. En el caso de los gatos, se recomienda disponer de mantas y juguetes familiares en el lugar que utilizan como refugio.

Así mismo, es aconsejable evitar los regaños y los castigos. Si el animal manifiesta miedo o ansiedad, no se debe reprender ni encerrar como castigo. Es preferible ofrecerle tranquilidad y distraerlo con sus juguetes favoritos.

Los especialistas aseguran que la prevención es fundamental para que las celebraciones de diciembre no se conviertan en una emergencia para los animales. Reducir el uso de pólvora y ofrecerles espacios seguros son acciones que contribuyen a su bienestar durante la temporada navideña.