Revelan cómo evoluciona la salud de Adriana Betancur; identificaron la bacteria que causa la infección

El estado de salud de la periodista Adriana Betancur ha sido noticia en los últimos días, luego de que su hermano Leonardo Betancour denunciara falta de atención médica mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá, donde tuvo que se intubada.

A partir de ese momento, sus familiares y amigos han compartido detalles sobre la evolución de su estado de salud a causa de una enfermedad renal, por la que se hizo necesaria una intervención quirúrgica.

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De acuerdo con el último reporte compartido, la cirugía a la que fue sometida salió exitosa, pero aún continuaba en una condición delicada y bajo estricta vigilancia médica.

“Adri salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien. En este momento se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica. Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza”, decía la publicación difundida desde sus redes sociales.

Milena López reveló nuevos detalles de su evolución

En la tarde de este jueves 12 de noviembre, su colega y amiga Milena López dio nuevos detalles sobre su evolución asegurando que “los médicos ya lograron identificar la bacteria que está causando infección”.

Este avance, según la exparticipante de MasterChef Celebrity, permite que los especialistas puedan actuar rápidamente administrando un antibiótico específico para combatirla.

Asimismo, Milena López confirmó que Adriana ya despertó y se encuentra consciente. Ante esta evolución favorable, se espera que el equipo médico pueda retirarle el tubo de intubación en las próximas horas, siempre y cuando su estado de salud lo permita.

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Por otro lado, López se refirió a su tratamiento renal, explicando que este mismo jueves recibirá una nueva sesión de hemodiálisis, un procedimiento fundamental para mantener bajo control su condición médica.

Además, indicó que, a partir de ahora, el tratamiento tendrá una frecuencia de tres sesiones por semana, con el propósito de garantizar la continuidad de la atención. De esta manera, la familia de Adriana Batancur busca prevenir que se repita la difícil situación que los llevó a solicitar ayuda por la falta de un médico nefrólogo.

“Seguimos atentos a su evolución, con mucha fe y esperanza en su recuperación. Gracias a todos por sus oraciones”, concluyó Milena López.