Jimmy Vásquez pidió disculpas al quedar eliminado de ‘MasterChef’ y dejó amargo sabor: “Se me salió el indio motilón”

La competencia del reality culinario más famoso de Colombia, MasterChef Celebrity, tuvo su último eliminado antes de dar a conocer el anhelado Top 10. La persona que abandonó el programa fue el actor Jimmy Vásquez y todo por un huevo, ya que no quedó bien cocinado, y esto es imperdonable, más en este tipo de retos.

“De corazón, les pido excusas”: entre lágrimas de Claudia Bahamón, así se despidió el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Justo cuando pasó al atril con su preparación, fue Jorge Rausch quien le indicó que el plato tenía varios inconvenientes. Por esta razón, desde ese momento, Jimmy sabía que corría el riesgo de salir eliminado.

En la retroalimentación, el chef bogotano le indicó que el problema estaba más que todo en dos ingredientes de su preparación:

“Nunca puede faltar el huevo, me gusta la técnica, pero le falta sal, el pollo está seco, ¿Qué pasó con el huevo? Está mal, la yema está rota antes de servirlo y eso no me gusta", dijo el chef Jorge Rausch sobre el platillo que Jimmy Vásquez escogió para presentar en el reto de eliminación.

En el momento en el que Nicolás de Zubiría anunció que el actor era quien debía abandonar la cocina, Jimmy se despidió con unas emotivas palabras resaltando también que lo que vivió al ser participante fue bastante duro, exigente y demandante.

“Qué viaje tan bravo, qué experiencia tan dura. Hay un dicho que he aprendido: en la cárcel, en la enfermedad, en los divorcios y en las herencias, se conoce a las personas. Yo creo que hay una por encima de todos y es en un reality se conoce a las personas realmente”, manifestó.

Por último, aprovechó el momento para dirigirse a sus compañeros que estaban en el balcón y pedirles una disculpa. Jimmy reconoció que al convivir por muchas horas bajo estrés y presión, pudo haber actuado de una manera que no era y a lo mejor herir a alguien.

“De corazón les pido excusas si en algún momento se me salió el indio motilón. De verdad, somos seres humanos y estábamos conviviendo 14, 15 horas diarias. Se merecen estar ahí, se merecen todos llegar a la final. Ojalá hubiera 10 ganadores de MasterChef, ojalá ya fuera el final de MasterChef porque ustedes ya ganaron”, concluyó, y abandonó la cocina más famosa de Colombia.