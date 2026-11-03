“Les pido que me tengan en sus oraciones”: Emiro Navarro genera preocupación por su estado de salud al ser ingresado al hospital

El creador de contenido colombiano Emiro Navarro ha generado preocupación entre sus seguidores tras dar a conocer que atraviesa una complicación médica inesperada.

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El anuncio se dio en la fase final de su entrenamiento para Stream Fighters 5, el evento de boxeo que reúne a figuras del entretenimiento digital y que está programado para llevarse a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 14 de noviembre.

Navarro, reconocido por su participación en producciones de entretenimiento como La casa de los famosos Colombia y MasterChef Celebrity, recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles del momento que atraviesa.

Según lo expresado por el propio influenciador, la exigencia física de las rutinas de preparación sacó a la luz un problema de salud que no tenía en sus planes.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el influencer manifestó la frustración que le produce esta situación en medio del ritmo de preparación que venía manteniendo.

“No les voy a mentir, me siento muy frustrado. He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos y que, definitivamente, no estaba en mis planes”, escribió el creador de contenido.

En la misma publicación, Navarro enfatizó que se encuentra bajo supervisión profesional y que evaluará la evolución de su condición junto a su equipo de trabajo y los especialistas a cargo.

“Junto a mi equipo y al equipo médico estamos haciendo todo lo posible para manejar esta situación de la mejor manera, cuidar mi salud y seguir trabajando para llegar a la pelea. No es el escenario que esperaba a estas alturas, pero sigo enfocado, con la misma ilusión y haciendo todo lo que está en mis manos, pero al final la prioridad siempre seré yo”, puntualizó.

Horas después de su primer pronunciamiento, el creador de contenido difundió una nueva fotografía en la que se le observa ingresando a un procedimiento médico que, parece ser un examen como una resonancia magnética.

Emiro Navarro enciende las alarmas por su estado de salud Foto: @emiro_navarro

La participación de Emiro Navarro en el evento preveía su enfrentamiento en el cuadrilátero contra el también creador de contenido Valentino Lázaro, en uno de los combates principales de la velada de Stream Fighters 5.

Hasta el momento, ni la organización del evento ni el propio influenciador han anunciado una cancelación formal o un retiro de la cartelera oficial.

La presencia de Navarro en el ring depende de la evaluación y recomendación médica definitiva que se emita en los próximos días, priorizando el bienestar físico del participante frente al compromiso deportivo.

Emiro Navarro se ha consolidado en los últimos años como una de las figuras emergentes más populares del entorno digital en Colombia.

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Su paso por los realities de televisión nacional como La casa de los famosos Colombia y MasterChef Celebrity le permitió ampliar su audiencia gracias a su estilo espontáneo y dinámico.

El proyecto de Stream Fighters, en su quinta edición esta previsto para el día 14 de noviembre. Por el momento queda a la esperar conocer el parte medico de Navarro y su evolución.