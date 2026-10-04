MasterChef Celebrity volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores después del particular momento que protagonizaron Emiro Navarro y Flavia Dos Santos durante el capítulo emitido en la noche del viernes 2 de octubre.

“Consígase un marido”: Emiro Navarro reaccionó contra Flavia Dos Santos y el video es viral

La situación se presentó en medio de un reto grupal en el que los participantes fueron divididos en tres equipos y tuvieron que preparar diferentes platos para entregarlos, como si se tratara de un servicio a domicilio, a algunas personalidades y trabajadores del Canal RCN.

Uno de los destinos fue el set de Mujeres sin filtro, donde se encontraba Flavia Dos Santos. Al llegar al lugar junto con sus compañeros, Emiro se mostró emocionado por conocer a la sexóloga y presentadora, a quien aseguró admirar desde hace varios años.

“Nena, te admiro demasiado, a mí me encanta cómo habla. Flavia Dos Santos, yo soy fan de ella, yo la veo en la televisión desde chiquitico”, expresó el participante.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando Flavia comenzó a hacer algunos comentarios sobre la comida que recibió. Entre otras cosas, señaló que estaba fría y que la salsa no tenía el nivel de picante que esperaba de una preparación mexicana.

El momento generó diferentes reacciones y, posteriormente, Flavia decidió referirse públicamente a un comentario de Emiro durante el programa, relacionado con que ella debería “conseguirse un marido”.

A través de su cuenta de X, la presentadora cuestionó la frase y la relacionó con el machismo. En la primera parte de su publicación escribió:

“Sobre el comentario de Emiro Navarro en #MasterChefCelebrityCO de que yo debería ‘conseguirme un marido’: Esto nos muestra que el machismo sigue vivo, incluso entre los más jóvenes. Como si una mujer, al tener un hombre a su lado, tuviera que callarse, dejar de cuestionar, dejar de incomodar y ocupar menos espacio frente a otros hombres. Pero no, Emiro”, escribió.

Después de esa reflexión, Dos Santos continuó señalando que una mujer no necesita tener una pareja para que sus opiniones tengan validez y recordó las palabras de admiración que el cocinero había expresado sobre ella durante el programa.

“Una mujer no necesita un marido para legitimar su voz, ni para que otros hombres se sientan cómodos con ella. Además tú decías que me seguías y me admirabas desde niño. Entonces si admirabas a la mujer que siempre habló, cuestionó y provocó, también deberías haber aprendido a respetar a esa mujer cuando incomoda”, concluyó.