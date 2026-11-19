Las afectaciones a la movilidad registradas en Bogotá durante este jueves 19 de noviembre reavivaron el debate sobre los bloqueos que interrumpen la operación del transporte público.

En medio de esta jornada, el concejal Juan David Quintero se pronunció en contra de estas situaciones y pidió respaldo para una iniciativa que busca proteger a TransMilenio y a los buses del SITP.

A través de su cuenta de X, el concejal cuestionó que los usuarios del sistema resulten afectados por las movilizaciones y señaló que estas dificultades perjudican a quienes utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, hogares o citas médicas.

“Esto es lo que quieren los violentos: afectar a la clase media que solo busca trabajar y ya, que usa TransMilenio para llegar a sus casas o a su trabajo o a una cita médica”, escribió Quintero.

En la misma publicación, el concejal aseguró que ya creó el proyecto de acuerdo denominado “No más bloqueos” y solicitó el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella y de los ciudadanos para impulsar la iniciativa.

El proyecto “No más bloqueos”

El propósito de la iniciativa de Quintero es establecer lineamientos para equilibrar el derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica con los derechos de los usuarios del transporte público y la necesidad de mantener el orden público.

Según explicó, la propuesta contempla modificar los tiempos de respuesta institucional frente a estas situaciones. La etapa de diálogo con los manifestantes se mantendría, pero se buscaría evitar que los procedimientos se prolonguen durante horas cuando se impida la prestación del servicio.

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Quintero también sostuvo que la iniciativa no pretende prohibir las manifestaciones pacíficas, sino evitar que los bloqueos impidan el funcionamiento del transporte público y afecten a sus usuarios.

Por ahora, el pronunciamiento de Quintero constituye un nuevo llamado a respaldar el proyecto. La iniciativa requiere completar su trámite en el Concejo de Bogotá para convertirse en un acuerdo distrital.