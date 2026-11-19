Las manifestaciones convocadas en Bogotá durante este jueves 19 de noviembre, en el marco del paro nacional, generaron complicaciones en varios corredores viales de la capital. La situación también afecta los desplazamientos hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, que pidió a los pasajeros anticipar su llegada y consultar el estado de sus vuelos antes de salir de casa.

A través de sus canales oficiales, la terminal aérea informó que se presentan afectaciones en las vías de acceso debido a las movilizaciones en la calle 26 y la avenida NQS. Por esta razón, recomendó a los viajeros planear sus recorridos con suficiente anticipación y mantenerse en contacto con las aerolíneas para verificar posibles cambios en sus itinerarios.

Recomendaciones si tiene un vuelo

Ante las dificultades de movilidad, los viajeros deben contemplar un tiempo adicional para llegar a la terminal aérea. También es importante consultar directamente con la aerolínea el estado del vuelo y revisar los canales oficiales del aeropuerto antes de salir.

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La recomendación es no esperar hasta el último momento para desplazarse y verificar posibles cierres, desvíos o congestiones en el recorrido. Las condiciones pueden cambiar a medida que avanzan las movilizaciones y las autoridades actualizan sus reportes.

Hasta el momento no se reporta ninguna suspensión en los vuelos del aeropuerto ni una afectación general en las operaciones de este.

Sectores afectados

La situación se registra en medio de una jornada de movilizaciones en diferentes sectores de Bogotá. Según los reportes de las autoridades distritales, durante el día estaban previstas concentraciones en puntos como el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way y la Embajada de Israel.

Estos puntos pueden generar demoras para quienes se desplazan hacia distintos sectores de la capital, incluido el aeropuerto, por lo que es importante revisar las condiciones de movilidad antes de iniciar el recorrido.

Las manifestaciones también han ocasionado modificaciones en la operación de TransMilenio. Los reportes de movilidad indicaron retornos de servicios troncales y suspensión temporal de algunas estaciones, entre ellas 7 de agosto, Universidad Nacional, El Campín, Tigo y avenida El Dorado.