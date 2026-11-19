Las recientes marchas convocadas para este 19 de noviembre han paralizado varias vías del país, ocasionando retrasos y congestiones en la movilidad de varios conductores. Tras estos sucesos, las autoridades se han planteado diferentes medidas para solucionar esta problemática.

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Entre las ciudades que han confirmado intervenciones se encuentra Bucaramanga, donde el alcalde del territorio, Cristián Portilla, indicó a través de sus redes sociales que ha solicitado el “uso de la fuerza”.

De acuerdo con el mandatario, esta petición se realizó teniendo en cuenta las facultades del Decreto 1525, el cual permitiría a la fuerza pública actuar ante hechos violentos. Para esta medida, el ESMAD entraría a intervenir los bloqueos que se realizan en distintas vías de ese territorio.

“He autorizado la intervención del cuerpo del ESMAD de la Policía Nacional para despejar las vías que han sido ilegalmente bloqueadas en Bucaramanga”, resaltó Portilla.

Además, el funcionario aseguró que esta decisión se toma con el fin de garantizar y proteger el derecho a la movilidad de los ciudadanos que no se encuentran participando en estas protestas. “No vamos a permitir que el derecho a la libre locomoción se vea afectado”, mencionó.

Esta iniciativa surge luego de que múltiples conductores y usuarios en redes sociales hayan reportado trancones que han afectado los recorridos de las personas que diariamente transitan por las calles de la ciudad.

Asimismo, durante un video publicado por Portilla, el mandatario menciona que la actuación del ESMAD se va a llevar a cabo debido a un “bloqueo ilegal” realizado específicamente en la carrera 27 con calle 56. Además, afirmó que, luego de haber “agotado las etapas de prevención y diálogo”, se procedió a “recuperar el orden de esta vía”.

Tras la llegada de las autoridades, los protestantes se habrían desplazado hasta el centro de la ciudad para continuar con la manifestación. Sin embargo, se resaltó que continúan las acciones por parte del Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual seguirá operando hasta que finalicen las protestas.

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Por su parte, entidades como la Policía y la Fiscalía Nacional, entre otras, se encontrarían trabajando con el Gobierno local con el propósito de garantizar los derechos de los ciudadanos que marchan de forma pacífica y de quienes no participan en la movilización.

Se espera que en las próximas horas las protestas sigan realizándose en diferentes partes del territorio nacional. Igualmente, varias entidades se encuentran en un monitoreo constante de esta jornada.