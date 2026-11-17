Hay consternación en la vereda Vega de Plazas, zona rural del municipio de Valle de San José, en Santander, por el asesinato de Marta Cecilia Lozano Lozano. Su cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 15 de noviembre.

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De acuerdo con la información de la Policía, el cadáver de la mujer de 59 años de edad fue hallado al interior de su vivienda y tenía heridas generadas por un arma cortopunzante.

Debido a las condiciones geográficas del sector, el desplazamiento de las autoridades fue un poco complejo, así como el procedimiento del levantamiento del cadáver y la recopilación de los primeros elementos.

Tras conocer el crimen, se realizó un operativo de búsqueda rápida y un plan candado para dar con la captura del responsable. Afortunadamente, esto dio resultados y en horas después del asesinato se confirmó la captura de un ciudadano venezolano que estaría detrás de todo.

Imagen referencia de miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

La detención fue confirmada por el alcalde de Confines, José Efraín Gómez, quien explicó que este sujeto tiene características físicas muy similares a la de la persona que las autoridades estaban buscando por el crimen.

“Lo más probable es que corresponda a la misma persona. Esta persona que está hoy bajo custodia de la Policía también tiene antecedentes dentro del país hermano, que es Venezuela”, indicó el mandatario citado por el medio Blu Radio.

Ahora, el objetivo es esclarecer todo lo que hay detrás del asesinato de esta mujer, aunque ya se tiene una primera hipótesis gracias a lo que se ha podido avanzar en las pesquisas. Al parecer, todo obedecería a un posible robo, aunque los hechos están siendo investigados.

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El alcalde Gómez aprovechó también para enviarle sus condolencias a la familia de la víctima y rechazar lo ocurrido en esta zona del país. “Esa pobre señora no tenía derecho a ser asesinada tan cruelmente por robarle unos pesos”, dijo.

“Era una mujer de la tercera edad. No puede haber una mujer más asesinada, ni joven, ni niña, ni adulta, ni adulta mayor”, agregó.

Por el momento, el hoy procesado será puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras que al mismo tiempo avanzan las investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás de este violento crimen.