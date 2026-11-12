Habló testigo de masacre en Bogotá que dejó tres muertos: su testimonio es clave

Momentos de terror vivieron los habitantes del barrio Altamira, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, luego de que tres hombres de 24, 40 y 55 años fueran asesinados.

Masacre en Bogotá: hombre descendió de un taxi y asesinó a tres personas

Todo ocurrió en horas de la noche del pasado martes, 10 de noviembre. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en instantes que los tres hombres se disponían a ingresar a una vivienda, fueron atacados a bala por un hombre que descendió de un taxi.

De inmediato, las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario donde murieron debido a la gravedad de las heridas.

Transcurridas pocas horas de esa masacre en el sur de Bogotá, un testigo habló. Su testimonio sin duda será clave para las autoridades judiciales que dieron apertura a un investigación para esclarecer todo.

El testigo le contó a El Tiempo que esta él estaba conversando con otra persona, cuando fueron sorprendidos por la balacera.

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“Nosotros estábamos con otro muchacho ahí al lado en el camión hablando; Yo le dije al otro chino: ‘Corramos, corramos, que nos están dando bala, nos están dando bala’. Pues yo salgo a correr, el otro chino se queda ahí, se sube al camión”, dijo el testigo, según el medio citado anteriormente.

Vale destacar que, minutos después de la masacre, la Policía desplegó un ‘plan candado’ en la zona, logrando ubicar al taxi en el que se habría cometido el hecho. Además, un presunto implicado fue capturado.

El taxi en el que iba uno de los presuntos implicados en la masacre. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Sobre el capturado, el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, indicó que tiene 36 años y registra antecedentes por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

“Momentos después es ubicado el taxi con el conductor. Tanto el vehículo como la persona son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el oficial de la Policía.

El capturado que iba manejando un taxi. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.