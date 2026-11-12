Mujer enfrentó a ladrones que robaron a su madre de 80 años: “Me devuelve mi televisor y mi bolso”

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la noche del miércoles 11 de noviembre en el municipio de Cajicá, cerca a Bogotá. Tres hombres, señalados como ladrones, habrían ingresado a robar a una vivienda donde se encontraba sola una adulta mayor de 80 años.

Sin embargo, horas más tarde, la hija de la mujer logró ubicarlos en Suba gracias al GPS de uno de los elementos sutraídos y los enfrentó sola.

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El hecho se habría presentado alrededor de las 7:30 de la noche. Tres jóvenes violentaron una ventana de la vivienda y por un espacio minúsculo lograron ingresar al inmueble.

Allí se encontraba sola una mujer de 80 años, que se encontraba durmiendo, fue intimidada y amenazada. Además, los hombres la habrían obligado a decirles dónde se encontraban más elementos de valor y dinero en efectivo.

Hombres señalados de ingresar a hurtar una vivienda en la noche del miércoles 10 de noviembre en Cajicá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Hombres señalados de ingresar a hurtar una vivienda en la noche del miércoles 10 de noviembre en Cajicá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Luego de cometer el hurto, los sujetos salieron de la vivienda, como si nada hubiese pasado,subieron los elementos a un vehículo y emprendieron la huida.

Hombres señalados de ingresar a hurtar una vivienda en la noche del miércoles 10 de noviembre en Cajicá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Horas más tarde y ante la alerta de lo sucedido, la hija de la mujer logró localizar uno de los elementos gracias a un GPS que tenía uno de los objetos y se dio a la tarea de ubicarlos. La víctima señaló que se contactó con las autoridades pero no tuvo una respuesta debido a que se encontraban atendiendo otro caso.

De esta manera, la mujer tomó un carro y se trasladó hasta la localidad de Suba, a la ubicación exacta que el GPS arrojaba. Allí, sacó su celular, comenzó a grabar y decidió enfrentar sola a los tres sujetos.

Hombres señalados de ingresar a hurtar una vivienda en la noche del miércoles 10 de noviembre en Cajicá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Hombres señalados de ingresar a hurtar una vivienda en la noche del miércoles 10 de noviembre en Cajicá Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

“Yo llegué haciendo bulla. Eran unos muchachos como jóvenes, entonces se asustaron y bajaron algunas de las cosas que me habían robado”, dijo.

A la mujer se sumaron personas que iban transitando por el lugar y la acompañaron en su reclamo. “Menos mal se sumaron otras personas, como el señor de una camioneta que se paró frente al carro de los ladrones y me ayudó”, manifestó.

El momento viral se dio cuando la mujer los encaró y les dijo: “Me devuelve mi televisor, mi bolso y todas las cosas que me robaron, pero ya mismo”. Usuarios en redes sociales exaltaron la valentía y determinación de la mujer ante el hecho.

Al final, aunque la mujer recuperó varios elementos que le habían sido hurtados horas atrás en su residencia, infortunadamente, los sujetos alcanzaron a huir del lugar. Las autoridades ya tienen pleno conocimiento del caso y se encuentran en labores de búsqueda para dar con el paradero de los sospechosos.