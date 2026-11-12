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Bogotá

Aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto El Dorado por una falla mecánica

Los Bomberos de Bogotá llegaron hasta el sitio para prevenir posibles emergencias.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

12 de noviembre de 2026 a las 9:04 a. m.
La situación causo que varios uniformados se trasladaran al lugar.
La situación causo que varios uniformados se trasladaran al lugar. Foto: Getty Images

Durante la mañana de este 12 de noviembre, las autoridades fueron alertadas por una aeronave que tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Debido al hecho, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá se movilizó hasta el lugar.

De acuerdo con la información oficial, se trataría de una alarma dada por la Operadora Aeroportuaria Internacional S. A. (Opain). Según lo mencionado por la entidad, el avión presentaba fallas en el tren de aterrizaje.

Al parecer, la aeronave habría descendido sin problema alguno. Tras su aterrizaje, se confirmó la avería y no se identificaron personas heridas.

“Los recursos están a la espera de activación por si una situación se presenta o si proceden a retirarse del lugar”, indicaron los Bomberos de Bogotá.

*Noticia en desarrollo...