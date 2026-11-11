Una supuesta requisa para buscar drogas habría sido el engaño utilizado por un hombre para acercarse a dos adolescentes y separar a una joven de 15 años de su acompañante.

Lo que comenzó como un encuentro acordado por redes sociales terminó en una denuncia de presunta violencia sexual en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Hay consternación por el caso.

“Sobreprotegemos a los niños en el mundo físico y los dejamos demasiado expuestos en el digital”, María Victoria Angulo

Según el relato entregado por la madre de la adolescente, los jóvenes habían acordado verse después de conocerse por internet. Era la primera vez que se encontraban presencialmente. Durante la cita, un hombre se habría acercado y los habría señalado de estar relacionados con la venta de estupefacientes, con el argumento de que debía requisarlos.

La situación habría cambiado cuando el sujeto separó a la menor de su acompañante y la llevó hacia un sector solitario. De acuerdo con lo contado por su madre, el hombre le pidió que se quitara algunas prendas con el pretexto de revisarla para comprobar si llevaba drogas.

Ante las preguntas de la adolescente, la habría amenazado con un cuchillo, le dijo que se quitara el brasier y posteriormente la habría sometido a una agresión sexual.

La madre manifestó su preocupación por las consecuencias emocionales que enfrenta su hija. Según contó, la adolescente presenta cambios repentinos de ánimo. La joven recibe atención médica especializada.

La familia exige que las autoridades avancen en la investigación, revisen las cámaras de seguridad del sector y utilicen la descripción que entregaron del presunto responsable. Camilo Díaz, representante de la familia, indicó que el hombre sería alto, de piel blanca, barba y que llevaba gorra y pantaloneta.

El proyecto plantea que las plataformas implementen mecanismos de verificación de edad para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales Foto: CREADO CON IA

En medio de su denuncia, la mujer lanzó una advertencia a otros padres de familia sobre los riesgos de los contactos que los menores establecen a través de internet. “Las redes sociales son una porquería”, expresó, al pedirles a los adultos que estén pendientes de las actividades y relaciones que sus hijos mantienen en estas plataformas.

El caso se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía y se adelantan actividades de policía judicial para esclarecer lo ocurrido e identificar al señalado agresor. Hasta el momento no se ha informado de capturas relacionadas con esta denuncia.

La madre también hizo un llamado a padres y cuidadores para que estén atentos a los encuentros que los menores acuerdan por internet y a las personas con quienes interactúan en redes sociales.