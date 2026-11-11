¿Qué pasa después de denunciar violencia? Encuentro nacional busca fortalecer la protección a las mujeres

¿Qué debe ocurrir después de que una mujer denuncia para que encuentre protección efectiva? Esta pregunta orientará el diálogo sobre cómo mejorar la respuesta institucional y garantizar una atención oportuna. El propósito es avanzar hacia un escenario en el que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad, su autonomía económica y la posibilidad de reconstruir su vida.

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Este será el eje del encuentro nacional «De la denuncia a la protección efectiva: una apuesta por la gobernanza colaborativa frente a las violencias contra las mujeres», que se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el marco del proyecto LIBRES, financiado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la ejecución de AECID y Expertise France, más el apoyo técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. El encuentro hace parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre.

Expertas se reunirán para discutir la protección a las mujeres víctimas de violencia Foto: Cortesía

La magnitud del problema se refleja en los registros nacionales. Entre 2018 y el 6 de octubre de 2025 se registraron 775.986 casos de violencias basadas en género contra mujeres en Colombia. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ocho de cada diez casos reportados en el país tuvieron como víctima a una mujer.

La jornada pondrá en común los avances y las dificultades que persisten en la respuesta institucional, con el propósito de impulsar compromisos para mejorar las rutas de atención y el acceso a la justicia. También abordará la transformación de los patrones culturales que perpetúan estas violencias, así como la corresponsabilidad de los hombres, las comunidades y las instituciones en su prevención.

La autonomía económica será otro de los ejes del encuentro. Contar con ingresos propios, oportunidades laborales, capacidades productivas y redes de apoyo puede ampliar las posibilidades de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas y construir alternativas frente a la violencia. Durante el encuentro, estos temas se discutirán con representantes del sector privado, los gremios y las organizaciones empresariales, poniendo el foco en las oportunidades de empleo, formación y emprendimiento, así como en la importancia de contar con entornos laborales seguros e incluyentes.

¡LIBRES!: experiencias territoriales para enfrentar las violencias

El encuentro será también una oportunidad para poner al servicio de la agenda pública las experiencias que el proyecto ¡LIBRES! ha desarrollado en municipios del Cauca (Suárez, Pto Tejada, Buenos Aires y Corinto) y Valle del Cauca (Florida, Pradera y Jamundí). Allí, el Estado, la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han trabajado de manera articulada para abordar las violencias basadas en género.

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El proyecto ¡LIBRES! ha contado con una inversión de 5,5 millones de euros, financiados por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2026, el proyecto ha desarrollado acciones en los siete municipios priorizados, enfocadas en fortalecer la respuesta institucional, promover cambios sociales y culturales y ampliar las oportunidades de autonomía económica.

“Libres ha ayudado a posicionar la apuesta que tienen los municipios en términos de atención y prevención de violencias basada en género, nos sentimos fortalecidas y acompañadas para brindar una respuesta más oportuna a las mujeres”. Afirmó Yuly Janeth Paredes Jembuel, enlace de género del municipio de Corinto en Cauca.

Entre sus resultados se encuentra el acompañamiento a 48 instituciones y el fortalecimiento o puesta en marcha de 31 estrategias y servicios de prevención, atención y protección. En materia de autonomía económica, el proyecto registra 1.233 personas beneficiarias y ha vinculado a 10 empresas e instituciones públicas a la alianza ¡LIBRES! para Crecer, que acompaña 12 procesos de empleabilidad y emprendimiento.

Expertas se reunirán para discutir la protección a las mujeres víctimas de violencia Foto: Cortesía

“Creemos que todas las mujeres y niñas, en Colombia y Europa tienen derecho a vivir libres de violencia y a contar con instituciones que las protejan. Con este proyecto, buscamos fortalecer la prevención, mejorar el acceso a la justicia y ampliar las oportunidades de autonomía económica. Nuestro compromiso es acompañar a Colombia para que estos derechos se hagan efectivos”. Comentó Olivia Riera, Jefa Adjunta de Alianzas Internacionales, Unión Europea en Colombia.

El encuentro del 12 de noviembre permitirá poner estos aprendizajes en diálogo con los desafíos nacionales y promover una mayor participación de las instituciones, las organizaciones sociales y el sector privado en la construcción de respuestas efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres y garantizar atención y protección a quienes las enfrentan.

Una respuesta que va más allá de la denuncia

La apertura del encuentro contará con la participación del embajador de la Unión Europea en Colombia, los embajadores de España y Francia y la embajadora de Alemania, junto con representantes del Ministerio de Justicia. A lo largo de la jornada también estarán presentes la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, ONU Mujeres, entidades territoriales, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

El diálogo buscará conectar las responsabilidades de estos actores y avanzar en propuestas que permitan mejorar la atención, garantizar el acceso a la justicia y ampliar las alternativas para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. El reto es que denunciar no sea un paso más en un camino lleno de obstáculos, sino el comienzo de una respuesta coordinada que les permita acceder a protección, recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.