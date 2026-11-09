Corte Constitucional reconoce ataques digitales contra las mujeres como violencia de género

La Corte Constitucional determinó que las críticas, los ataques y las descalificaciones en redes sociales sobre el cuerpo y la apariencia física de las mujeres se pueden reconocer como violencia de género digital.

El pronunciamiento se dio después de que una gestora social presentó una tutela contra un creador de contenido que hizo varias publicaciones en Facebook en referencia a su cuerpo, su apariencia física, sus presuntas cirugías estéticas y, en general, su vida privada.

El caso tomó mayor connotación cuando el influenciador empezó a comentar sobre el rol que la gestora debía cumplir como mujer y las labores con trascendencia pública que ejercía dentro de su labor. La accionante consideró que esa clase de contenidos vulneran varios derechos.

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El caso llegó a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, donde analizaron las publicaciones que estaban relacionadas con la gestión pública de la mujer y aquellas que se referían a su cuerpo, su apariencia e intimidad; la corporación consideró que, por su visibilidad pública, “las críticas sobre asuntos de interés general estaban amparadas por la libertad de expresión”.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que otro tipo de publicaciones en las que habló del cuerpo, la apariencia y la intimidad de la reclamante se constituyeron como violencia de género digital porque “sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban” por estereotipos de género, según la Corte.

La Sala también destacó en su decisión que este tipo de actuaciones contra la mujer toma una mayor dimensión cuando se pretende ejercer sobre su libre expresión, participa en asuntos de interés público y participa en actividades profesionales visibles.

Para la Corte Constitucional esos casos son especiales porque no solo impactan en los derechos individuales de la afectada, sino que el ataque puede tener efectos limitando su presencia, reconocimiento y capacidad de intervención dentro de la estructura que representa.

La Corte protegió los derechos de la mujer que radicó la tutela para que se le ampare una vida libre de violencia, igualdad, no discriminación, imagen, integridad humana e intimidad personal y familiar.

La decisión también indicó a Facebook retirar las publicaciones identificadas como actos de violencia de género digital y los contenidos que hayan sexualizado, estereotipado y degradado a la mujer que acudió a la justicia.

La Corte Constitucional le volvió a llamar la atención al Congreso de la República para que atienda unas recomendaciones de organismos internacionales frente a la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital.