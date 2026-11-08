Corte Suprema de Justicia respalda la libertad de prensa y rechaza amenazas contra medios de comunicación

La Corte Suprema de Justicia se pronunció este domingo, 8 de noviembre, sobre las recientes amenazas que se conocieron por parte de las autoridades contra algunos medios de comunicación en el país.

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A través de un comunicado, el máximo tribunal enfatizó que el libre ejercicio del periodismo es un pilar fundamental e insustituible para la consolidación de la democracia y la lucha contra la injusticia.

“La Corte Suprema de Justicia reconoce y valora la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de la democracia y la lucha contra la injusticia”, señaló el tribunal.

Ante esto, el alto tribunal manifestó su rechazo rechazo ante los recientes actos de violencia, amenaza e intimidación dirigidos contra periodistas y grandes cadenas de comunicación en el país.

Así mismo, reiteró la importancia de garantizar el ejercicio de un periodismo libre, independiente y protegido de cualquier forma de presión o ataque.

La corporación judicial envió un mensaje de apoyo y solidaridad explícito a los equipos periodísticos, técnicos y directivos de Noticias Caracol, Canal RCN, RCN Radio y Caracol Radio, así como a los demás medios nacionales.

La Corte reconoció el enorme valor y la alta responsabilidad social que asumen estos profesionales al mantener informada a la ciudadanía, en un entorno donde las presiones externas buscan socavar el debate público.

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“Es compromiso de todos seguir trabajando por la construcción de una sociedad en la que la violencia no sea la que prime, sino el dialogo, el reconocimiento de la diferencia y la solución pacífica de los conflictos”, manifestó.

En su reflexión, el alto tribunal expuso un contraste entre la vía de la fuerza y la vía institucional. Advirtió que, mientras la violencia opera como un mecanismo censor que pretende silenciar las voces que expresan, informan y cuestionan, la administración de justicia representa el pacto colectivo de una sociedad orientada a proteger las libertades civiles.

Según el tribunal, la existencia de instituciones judiciales busca precisamente asegurar que los desacuerdos esenciales de la vida pública encuentren vías de resolución basadas en el diálogo, la razón y los marcos legales, impidiendo que el amedrentamiento sustituya a la institucionalidad.

Caracol TV Foto: Caracol TV

Cabe recordar que en la noche de este sábado, 7 de noviembre, las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, fueron evacuadas tras activarse una alerta de las autoridades.

La situación subió de nivel luego de que Caracol Radio informara que también fue alertado por las autoridades sobre el riesgo inminente de un posible atentado terrorista en contra de su infraestructura.

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Esta situación ha generado reacciones de rechazo y solidaridad desde distintos sectores políticos e institucionales, entre ellos el presidente de la República, quien anunció medidas inmediatas para cuidar a los medios.

De La Espriella informó que impartió instrucciones precisas para desplegar toda la capacidad del Estado, con el fin de proteger de manera inmediata a estas organizaciones, sus periodistas, trabajadores y familias.