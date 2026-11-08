Escándalo financiero en hospital de San Andrés: interventora advierte que no hay recursos para pagar deudas

En el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hay un escándalo debido a su situación financiera, pues la interventora no encontró recursos disponibles para poder cancelar las deudas que hay pendientes. Dicho dinero estaba asignado al programa Equipos Básicos de Salud (EBS), pero ahora no lo encuentran.

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El hallazgo se produjo durante la revisión financiera adelantada tras la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 16 de octubre de 2026. Según explicó la institución mediante un comunicado oficial, las obligaciones identificadas corresponden a compromisos adquiridos antes de que comenzara la intervención.

Archipiélago Isla de San Andrés - Colombia Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La situación ha generado preocupación por las deudas con los contratistas vinculados al programa, mientras las autoridades buscan establecer qué ocurrió con los recursos asignados y cuáles fueron los pagos realizados.

“Entendemos la situación de quienes integran los Equipos Básicos de Salud. Estas deudas no se originaron durante la intervención, pero vamos a acompañar su solución con transparencia y dentro de la ley. No vamos a ofrecer pagos sin el respaldo de los recursos: lo responsable es establecer con claridad qué ocurrió y cómo se resuelve”, aseguró Marjorie Englehard Archbold, interventora del centro asistencial.

La situación identificada fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social, como entidad que asignó los recursos del programa, con el fin de avanzar en la definición de las acciones que correspondan dentro del marco legal vigente.

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Asimismo, los hechos que requieran actuaciones adicionales serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes. El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera.

La Agente Especial Interventora reconoce el trabajo que realizan los Equipos Básicos de Salud en las comunidades del Archipiélago y respeta el derecho de sus integrantes a presentar sus reclamaciones. En ese sentido, los invita a participar en una mesa de diálogo el 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., en la E.S.E. Hospital Departamental de San Andrés, con el propósito de revisar, junto con las coordinadoras del programa, el estado de las cuentas y avanzar en la definición de una ruta de solución.