Estos son los nombres de los tres soldados asesinados en ataque terrorista contra cantón militar en Bolívar

El Ejército Nacional confirmó la identidad de los tres uniformados que murieron en el ataque terrorista perpetrado contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. La institución expresó sus condolencias a las familias y aseguró que avanzará en la búsqueda de los responsables.

Tres muertos y más de 30 heridos tras ataque terrorista en cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

La ofensiva contra la instalación militar dejó, además, más de 30 personas heridas, de acuerdo con el balance conocido inicialmente sobre el hecho. El ataque generó una fuerte preocupación por la situación de seguridad en esta zona del departamento de Bolívar.

A través de un pronunciamiento, el Ejército lamentó la muerte de los tres uniformados y destacó su compromiso con el servicio a la nación.

“Hoy Colombia pierde a tres de sus hijos que, con compromiso y amor por la patria, servían a la nación”, señaló la institución al confirmar los nombres de los militares fallecidos.

Los soldados asesinados fueron Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. Sus muertes se produjeron en medio del ataque contra el cantón militar, un hecho que las autoridades calificaron como terrorista.

Defensoría dice que ataque terrorista contra el Ejército en Santa Rosa, sur de Bolívar, ocurrió en pleno consejo de seguridad

La institución también manifestó su solidaridad con los familiares, seres queridos y compañeros de los uniformados, y aseguró que desplegará las acciones necesarias para identificar y ubicar a quienes estarían detrás de la acción criminal.

“No descansaremos hasta ubicar a los responsables y lograr su captura o neutralización. Este crimen no quedará impune”, advirtió el Ejército.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de los grupos armados ilegales que delinquen en el sur de Bolívar.

El Ejército Nacional rechazó este tipo de actos terroristas en contra de su institución militar: “El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo”.