Al menos tres muertos y más de 30 heridos tras ataque terrorista en cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

SEMANA logró confirmar con fuentes militares que, tras el ataque terrorista, al parecer, del ELN en el cantón militar situado en Santa Rosa, sur de Bolívar, hay al menos tres uniformados muertos y más de 30 heridos que están siendo trasladados a centros asistenciales en Barrancabermeja y Bucaramanga, Santander.

Atacan con drones cargados de explosivos a cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

De acuerdo con la información que se ha conocido, la guerrilla del ELN lanzó los explosivos desde varios drones luego de que el Ejército Nacional hubiera dado duros golpes a este grupo alzado en armas que delinque en el sur del departamento de Bolívar.

“En este momento todo se encuentra en desarrollo y estas cifras son preliminares porque no tenemos certeza de los heridos y de los que pudieron haber perdido la vida. Hay fuertes operaciones militares a esta hora en toda esta zona”, explicó la fuente a este medio de comunicación.

Sur de Bolívar, donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales. Foto: Alcaldía de Arenal del Sur.

Desde la Primera División del Ejército Nacional confirmaron lo sucedido y trabajan con el fin de poder atender a los lesionados y evitar nuevos actos terroristas que colocan en jaque a las comunidades.

“Un ataque terrorista perpetrado mediante aeronaves no tripuladas, acondicionadas con dispositivos explosivos, fue dirigido contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, Sur de #Bolívar, en una acción que constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, indicó.

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