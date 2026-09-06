Explosión entre Segovia y sur de Bolívar habría generado graves daños en entables mineros

Residentes de las veredas Mina Nueva y El Paraíso, ubicadas en el área rural comprendida entre Segovia y el sur de Bolívar, reportaron la caída de un objeto explosivo alrededor del mediodía de este domingo, 6 de septiembre.

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De acuerdo con los testimonios entregados por la comunidad, el hecho provocó afectaciones en varias viviendas y ocasionó daños en algunas estructuras destinadas a las labores de minería, según el diario El Heraldo.

Según versiones de los habitantes, la explosión se registró aproximadamente a 50 metros de las viviendas, incluidas varias casas situadas en el sector denominado barrio Chino.

🚨 ATAQUE ARMADO DESATA EL PÁNICO Y CAUSA DAÑOS EN MINA NUEVA Y EL PARAÍSO



6 de septiembre de 2026 — Sur de Bolívar, Bolívar, Colombia#AREA32 #InformaciónParaPensar #Bolívar #Seguridad #Colombia pic.twitter.com/jU92H54YtP — AREA 32 (@AREA32OFICIAL) September 6, 2026

El impacto ocasionó un cráter de considerables dimensiones y generó momentos de angustia entre los residentes, quienes compartieron grabaciones en video como evidencia del incidente.

Aunque hasta el momento no se ha establecido con precisión de dónde provino el artefacto, un dirigente de la comunidad señaló una posible hipótesis.

De acuerdo con su versión, el elemento explosivo habría sido disparado desde alguna base militar ubicada en las proximidades, en un contexto marcado por los enfrentamientos que se han presentado en el sector entre organizaciones armadas ilegales.

HILO | 🚨 DENUNCIA PÚBLICA Y LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO NACIONAL



📅 06 de septiembre de 2026

📍 Barrio Chino, vereda El Paraíso, límites con Mina Nueva, Santa Rosa, Sur de Bolívar. pic.twitter.com/zaJQvnHPlb — Cahucopana Nordeste (@CAHUCOPANA) September 6, 2026

En información divulgada por Cahucopana (Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño), el líder indicó que se trataría, posiblemente, de un mortero, según recoge El Heraldo.

Asimismo, mencionó a los batallones de Cebolla y El Bagre como posibles lugares desde donde habría salido el artefacto.

La detonación, según su denuncia, ocasionó daños en un entable minero y provocó preocupación entre las familias residentes en esta zona.

#ATENCIÓN I La comunidad de las veredas Mina Nueva y El Paraíso, entre Segovia, Antioquia, y el sur de Bolívar, denunció que un explosivo de alto poder generó graves daños en entables mineros y varias viviendas de la comunidad. Piden que se investigue la situación.… pic.twitter.com/l841VT8sIH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 6, 2026

Por su parte, el Ejército Nacional rechazó la versión señalada por los habitantes y aseguró, en declaraciones a Caracol Radio, que ninguna de sus unidades habría efectuado el lanzamiento del artefacto.

Según reportes recientes, en el corredor entre Segovia (Antioquia) y el sur de Bolívar tienen presencia principalmente el Clan del Golfo y el ELN, además de estructuras disidentes de las antiguas FARC en algunos sectores.

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El Clan del Golfo mantiene una fuerte expansión territorial, mientras el ELN conserva presencia histórica en la zona.

Ambos grupos se han enfrentado por el control territorial y de economías ilegales, especialmente relacionadas con la minería de oro y el narcotráfico.

Grupos criminales operan en el sur de Bolivar Foto: Long Visual Press/Universal Imag

En 2025 se registraron combates entre estas estructuras en comunidades ubicadas en los límites de Segovia y el sur de Bolívar.