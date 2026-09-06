Tembló dos veces en Colombia en pocas horas: Servicio Geológico entregó detalles de magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país, reportó un nuevo temblor durante la tarde de este domingo 6 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, el movimiento tuvo una magnitud de 3,7 y se registró a las 5:15 p. m. en el departamento del Chocó. El sismo ocurrió a una profundidad de 38 kilómetros y su epicentro se ubicó en el municipio de Medio San Juan (Andagoya), en las coordenadas 4.59° de latitud y -76.73° de longitud.

El SGC indicó que el evento fue localizado de manera manual y que los municipios más cercanos al epicentro fueron Sipí, a 12 kilómetros; Nóvita, a 43 kilómetros; y El Dovio (Valle del Cauca), a 56 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones por este movimiento telúrico.

Este sismo se produjo pocas horas después de otro registrado a las 3:51 p. m. en Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia.

Tembló en Colombia este 3 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Según la entidad, ese evento alcanzó una magnitud de 3,4, tuvo una profundidad de 147 kilómetros y también fue clasificado con estado manual. Su epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Los Santos y cerca de los municipios de Jordán (13 kilómetros) y Zapatoca (15 kilómetros).

Aunque ambos temblores ocurrieron el mismo día, se presentaron en regiones distintas y con características diferentes, especialmente en la profundidad, ya que el registrado en Santander fue considerablemente más profundo que el ocurrido en Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en todo el territorio nacional e invitó a la ciudadanía a consultar únicamente sus canales oficiales para conocer la información actualizada. Además, recordó que quienes hayan sentido alguno de estos movimientos pueden reportarlo a través de la herramienta Sismo Sentido, disponible en sus plataformas oficiales.