Presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas para evitar racionamiento por el fenómeno de El Niño

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció nuevas medidas aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el fin de anticiparse a una eventual crisis energética por la llegada del fenómeno de El Niño.

¿Cuál es su meta de consumo de energía? Así se calculará y aparecerá en su factura

“Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, dijo De La Espriella en un mensaje emitido en X.

“Primero, premiaremos el ahorro de energía. Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en su factura”, dijo el presidente.

Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos!



La CREG aprobó dos medidas fundamentales:



Primero, premiaremos el ahorro de energía. Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

“Quienes la superen en más de un 10 % tendrán un cobro adicional. Los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de este esquema”, aseguró.

El presidente dijo que había tomado una decisión para reducir el riesgo de desabastecimiento.

“Activamos un mecanismo para garantizar la generación térmica necesaria, cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027″, dijo.

“También buscamos evitar incrementos desbordados en el precio de la energía y proteger especialmente a las regiones más expuestas, como el Caribe y el Chocó”, continuó diciendo el jefe de Estado.

Fenómeno de El Niño un reto para el presidente electo de Colombia. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRE /ADOBE STOCK

La CREG ha advertido que el fenómeno de El Niño representa un riesgo para el sistema eléctrico colombiano porque reduce los aportes hídricos y, por tanto, la capacidad de generación hidroeléctrica.

En 2026, la Comisión señaló una alta probabilidad de consolidación y fortalecimiento del fenómeno durante el segundo semestre y comienzos de 2027.

Así funcionará el incentivo al ahorro para los hogares y el cobro adicional para quienes superen su meta de consumo eléctrico

Para enfrentar esta situación, la CREG ha activado medidas destinadas a garantizar el abastecimiento y preservar las reservas de los embalses.

Entre ellas están la utilización de energía excedentaria de plantas no despachadas centralmente, el fortalecimiento de la generación disponible y mecanismos para incentivar el ahorro de energía.

La CREG aprobó las medidas anunciadas por el presidente colombiano Foto: Ministerio de Minas y Energía

La Comisión también mantiene bajo vigilancia las condiciones del Sistema Interconectado Nacional y ha pedido a los usuarios hacer un uso responsable y eficiente de la electricidad.

Además, destaca que el Cargo por Confiabilidad es el principal instrumento para asegurar el suministro durante períodos críticos.