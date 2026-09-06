En la mañana de este domingo 6 de septiembre, el concejal de Bogotá, Rolando González, reportó en sus redes sociales el robo a su residencia en la localidad de Chapinero, en el nororiente de la capital de la República.

La Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó al robo en la residencia del concejal Rolando González. “Se adelanta la respectiva investigación”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/JRSOnGRUXK — Revista Semana (@RevistaSemana) September 6, 2026

El cabildante aseguró que cuando ingresó a su apartamento lo encontró “totalmente destrozado”. Hecho por el cual le envió un fuerte mensaje al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a las autoridades distritales por el aumento de la delincuencia.

Tras conocerse el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que ya se abrió una investigación para identificar a los responsables de este robo.

Rodrigo Lara muestra su solidaridad con el concejal Rolando González: “Estos son hechos muy graves”

La teniente coronel, Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que un equipo está recolectando la evidencia.

“En horas de la noche, una de las patrullas de vigilancia del barrio El Nogal fue alertada por la central de radio sobre un hurto al interior de un inmueble. Al llegar al lugar de los hechos, evidenciaron que una de las ventanas había sido violentada, por donde los delincuentes al parecer habrían sustraído elementos personales”, precisó la oficial.

Toda mi solidaridad con mi amigo el concejal Rolando González. Lamento lo que le ocurrió https://t.co/ytjyRc0xZT — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 6, 2026

“De manera inmediata se dispuso de un grupo de la seccional de investigación criminal, el cual adelanta las respectivas investigaciones y análisis de cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables en el menor tiempo posible”, añadió.

Por esto, invitó a las personas que tengan información sobre estos “apartamenteros” a que entreguen la información por las líneas establecidas o en el CAI.

Mensajes de apoyo

El concejal ha recibido varios mensajes de apoyo, tanto del ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, como del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“Toda mi solidaridad, concejal Rolando. Estos son hechos muy graves. Me comunico con Ud.”, escribió el jefe del Ministerio del Interior, cartera a la cual se encuentra adscrita la Unidad Nacional de Protección.

“Toda mi solidaridad con mi amigo el concejal Rolando González. Lamento lo que le ocurrió”, señaló por su parte el exmandatario distrital.