Abelardo De La Espriella reaccionó a los polémicos videos sobre el sepelio de alias Bendito Menor: “Los tenemos identificados”

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó al polémico video sobre el sepelio en las calles de Riohacha, en La Guajira, de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo



El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura… pic.twitter.com/b7PLXFKdZO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

En las imágenes, grabadas por los pobladores, se ve a una decena de personas realizar constantes disparos al aire mientras pasa la caravana fúnebre.

La escena está acompañada de corridos prohibidos que hacen referencia directa a Bendito Menor y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Tras muerte de Bendito Menor, inteligencia verifica posibles sucesores en las autodefensas y refuerzan seguridad durante sus exequias en La Guajira

En los corridos se hace una amenaza directa al Estado y a las autoridades.

Frente a esto, el jefe de Estado señaló que se le pondrá punto final al actuar de esos grupos armados que atemorizan a la población.

Como un “Mártir”, fue recibido en la Troncal del Caribe alias “Bendito Menor”, por parte de sus integrantes de @ACSN_oficial en Riohacha. Miren el poder de esta organización que paralizó la movilidad con las armas. @AbelardoPTE @TrejosRosero @DianaSaray @NTN24 @MarnIris pic.twitter.com/TMDe6bFJkX — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) September 6, 2026

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, señaló el primer mandatario en su cuenta de X.

“El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la ‘normalidad’”, añadió.

Este tipo de acciones, recalcó el jefe de Estado, tendrá su fin prontamente. Para esto, le envió un mensaje a las Fuerzas Militares y de Policía para que actúen.

La publicación de Abelardo De La Espriella que vaticinaba la suerte que iba a tener alias Bendito Menor que impactó las redes

“Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables! Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad", indicó el presidente De La Espriella.

Operativo de seguridad

La Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) de la Policía Nacional adelanta por estos días verificaciones sobre al menos tres nombres que aparecen como posibles sucesores de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

La subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocida como Los Pachenca, con injerencia criminal en la Alta Guajira, estaría planeando acciones en contra de la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

Mientras la inteligencia realiza acciones para establecer quién ocupará la posición, las autoridades reforzaron la seguridad en La Guajira ante la posibilidad de represalias o alteraciones del orden público durante las exequias del cabecilla.

Por otro lado, en los 15 municipios del departamento se desplegó un dispositivo de seguridad con Policía y Ejército. En la Alta Guajira, zona en la que operaba Bendito Menor, también fueron desplegadas unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y del Gaula.