La publicación de Abelardo De La Espriella que vaticinaba la suerte que iba a tener alias Bendito Menor que impactó las redes

Por medio de su cuenta de Instagram, el presidente Abelardo De La Espriella publicó una historia que no pasó desapercibida y que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

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Se trata de una foto en la que se ve al mandatario junto a integrantes de la Fuerza Pública, la cual está acompañada de un mensaje que vaticinaba la suerte que iba a tener el cabecilla Naín Andrés Pérez, más conocido con el alias de Bendito Menor.

“Quien decida continuar atacando a Colombia, encontrará enfrente toda la capacidad legítima del Estado”, expresó la publicación en la cuenta de Instagram del mandatario.

Publicación en Instagram del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Publicación en Instagram del presidente Abelardo De La Espriella.

Frente al caso de alias Bendito Menor, ese peligroso cabecilla fue dado de baja por una acción articulada que desplegó la Policía Nacional en el departamento de La Guajira.

El presidente De La Espriella, este viernes, 4 de septiembre, reveló detalles de la operación: “Hoy es un gran día para Colombia. Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un comando especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o Bendito Menor”.

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población. Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada a la población, llena de miedo”, afirmó el mandatario colombiano en una declaración que dio desde La Guajira.

También expresó: “En el Gobierno del Tigre la gente de bien no volverá a sentir miedo. Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma. No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente. Hemos venido con la decisión total, con una cúpula militar y policial decidida a defender la honra, la vida y los bienes de los colombianos como manda la Constitución y la ley. Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen. Ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado, porque esta es la paz que se merece Colombia, no la paz que se negocia con los delincuentes, en donde se pliega el Estado a los beneficios y a las gabelas que los delincuentes pretenden”.

“La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la única paz verdadera y duradera. Así que el mensaje es claro. Nuestra Fuerza Pública está decidida porque, además, hay un presidente que la respalda. Yo personalmente estaré ahí defendiendo a nuestra Fuerza Pública. Nunca más un soldado, un policía de la patria será maltratado y humillado. Todo lo contrario, será el presidente quien primero defienda la actividad de los héroes de la patria a los que tanto le debemos”, subrayó De La Espriella.

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Concluyó revelando que alias Bendito Menor fue declarado como objetivo de alto valor por parte de su administración desde que se posesionó como presidente de la República el pasado 7 de agosto.